美剧Glee女星被证实溺亡，最后一刻将儿子推上船

据CNN等媒体报道，7月8日，著名美剧《Glee》女星娜雅·里维拉带着儿子在加州文图拉县普鲁湖上游玩时，突然失踪。7月13日早上，当地政府搜寻时发现一具尸体，确认正是娜雅·里维拉。

生前最后一刻用尽力气救儿子

据了解，娜雅·里维拉今年仅33岁，因出演《欢乐合唱团》备受观众的喜爱。当地治安官比尔·阿约布在媒体发布会上表示，已经认定找到的尸体就是娜雅。她的去世与犯罪行为或自残自杀无关，同时，阿约布对娜雅的家人和粉丝表达了哀悼。

据阿约布透露，娜雅当时和4岁儿子约赛在湖上游玩时一同落水，娜雅奋力将儿子推上船，而自己却因体力耗尽沉入湖底溺水而死。约赛被找到时身上穿着救生衣，但里娜雅却没有穿。娜雅的死被认定是一起意外事件，之所以这么多天才找到尸体，是因为湖底水草缠住了尸体，导致尸体几天后才浮上水面。

尸体发现当天是Glee男主忌日

7月8日，娜雅带着儿子来到普鲁湖边租了一条浮筒船，但没有按时归还。工作人员四处找寻，却只发现4岁的约赛一个人待在船上。据悉，约赛被找到时已经在船上睡着了。另外，工作人员在湖边发现了娜雅的车。

让人意外的是，娜雅尸体被发现的当天，正是扮演Glee男主的演员科里·蒙蒂思的忌日。2013年7月13日，科里因过量服用毒品，在酒店房间中死亡，年仅31岁。

阿约布表示，通过询问4岁的约赛得知，当天他和妈妈一起去普鲁湖游泳，妈妈帮他回到船上，但一转头妈妈却消失不见了。阿约布还表示，7月8日当天普鲁湖的水流较急，这有可能导致娜雅溺水。

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