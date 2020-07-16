小学生研究癌症基因获大奖却不知何为基因？官方：系研究员之子

7月12日，@丁香园 发布一条微博：

一石激起千层浪，这位通过《C10orf67在结直肠癌发生发展中的功能与机制研究》项目而获得全国青少年科技创新大赛三等奖的六年级小朋友，引发了网友们的广泛关注。

有网友指出，这样的科研水平，远超一个小学六年级学生的认知范围，“估计又是学二代挂名拿奖，呼吁严查。”

六年级陈灵石的选择的这个课题到底有多难？

根据官方资料，陈同学不仅做了 RT-PCR、Western blot，还构建 C10orf67 低表达的细胞系。

并且都是在实验室中独立完成。

在获得 C10orf67 低表达的细胞系后，陈同学对 C10orf67 在直肠癌细胞中的功能进行了验证，发现敲低 C10orf67 可以抑制细胞增殖，降低化疗药物敏感性。

古有甘罗12岁拜相，今朝小陈少年战癌。

作为一名没有选修过生物的纯外行，对照别的获奖小朋友项目名称，小陈同学的研究方向给我一种鹤立鸡群的感觉。

我上网搜了一下，小陈所在的盘龙小学共有三位同学入围本次决赛。

一个小学生对磁悬浮、找零机器人感兴趣做研究，我完全能够理解。

但一个12岁的孩子出于什么机缘，会对结直肠癌感兴趣，就挺出乎意外的。

更让人意外的是他的实验日志。

2018年1月9日，小陈同学还不知道什么叫基因，上网搜了一下。

1月10日，小陈同学还是不太了解基因。

1月13日，小陈就已经能够了解、判断基因表达水平与功能了。

达尔文，孟德尔，童第周，在这一刻灵魂附体！（小编一共就认识这三位生物学家，惭愧。）

有网友留言：

“我作为国内绝对一流的6年制医科大学毕业生，近30年的临床经验，如果不去认真检索文献的话，连这个项目简介都看不懂，尤其是那个C10orf67，压根不知道是什么鬼。他一个小学生，居然还以此获得“全国青少年科技创新大赛”的大奖，这等人物真是稀世天才啊。”

但还是之前那个问题，一个之前连基因都不知道的孩子，怎么会对这么高深的研究课题感兴趣。

可能是因为家学渊源。

网络上有传言称，陈同学的父母是中国科学院昆明动物研究所肿瘤信号转导学科组的两位研究员，陈同学正是在父母的帮助下完成了课题研究。

13日，中国科学院昆明动物研究所官网发布声明称，经初步核查，受质疑项目学生系该所研究员之子。该研究所已成立调查组，对此事进行深入调查。后续将及时向社会反馈相关调查结果。

当然，我堂堂中华人杰地灵，这种天才少年可不止一位。

比如这位一天写2000首诗的女少侠。

乾隆老爷子活到89岁，才以40000首诗的数量冠绝诗坛。

这个14岁的小姑娘，20天就能把他灭了。可以说是人肉打字机了……

小陈同学拿的是小学组三等奖，而这还有位拿全国青少年科创大赛一等奖的女高中生。

而她为了这个科创项目，甚至用上了国家大科学装置。

有网友看了都眼红：

同步辐射光源用来给高中生用。博士生用同步光源都得提前大半年写申请排队。