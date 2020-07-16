蒜蓉龙虾尾，适合孩子吃的做法，快来pick~

很多人喜欢吃小龙虾，但又有部分人吃不了辣，比如说我家俩闺女，所以今天我来跟大家分享一款蒜蓉龙虾的做法。

今天没有买到新鲜的龙虾，就用上次剩的龙虾尾来制作，用新鲜的龙虾制作也是一样的，步骤挺简单的，喜欢吃小龙虾的可以学起来，宝贝们一口一个吃的超过瘾，我家大宝贝说就跟嗑瓜子一样，太香了～

食材准备：

龙虾尾，大蒜，蚝油，味极鲜，米醋，盐。

具体做法：

1.把龙虾尾在锅中焯水，五分钟左右就好，焯水的目地就是去除龙虾尾的杂质和腥味，捞出沥干水分备用。

2.龙虾尾焯水的时准备配料，把大蒜剥皮，然后放入搅拌器中，搅拌成蒜蓉。尽量使用搅拌器搅拌，这样大蒜出来的蒜蓉味更浓。特别提醒一点，既然是做蒜蓉小龙虾，所以蒜蓉一定要多多的，这样才更好吃。

3.热锅凉油加入蒜蓉小火煸炒，当闻到厨房有浓浓的蒜蓉香味的时候，往蒜蓉里面加一勺蚝油，三勺味极鲜，两勺米醋，半勺盐调味即可。

4.翻炒均匀之后，放入提前焯好水的龙虾尾，让每个龙虾都均匀地裹上蒜蓉酱。

5.最后加水。

6.等汤汁收到一半的时候，可以加入几粒冰糖，或者是半勺白糖，让龙虾的颜色整起看起来更亮，接着大火收汁就可以了。

蒜蓉小龙虾做好了，将龙虾装盘剩下的蒜蓉也淋在上面，龙虾尾肉的Q弹+蒜蓉酱的香味，特别特别的美味，厨房小白也可以轻松上手，特别值得大家一试哦！

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