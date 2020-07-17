地板硬不适合学步？必须穿鞋？真相跟你想的不太一样

宝宝进入学步期啦，妈妈们既期待又小心，迎接宝宝这人生中的高光时刻。有人说，孩子学步时，不能直接在地板上走，因为地板太硬了，宝宝学步时必须要穿鞋。听起来似乎有板有眼，但是真相往往可能跟你想的不太一样。今天，我们就来说说学步期的相关问题：

宝宝何时开始学走路？

一般来说，宝宝会在10-12个月时开始学走路。如果宝宝在9个月时或者更早些时候开始学步，也不用过于担心，宝宝生长发育提前或延后都是正常现象。美国医学博士威廉.西尔斯指出：宝宝在15个月以内学会行走，都是正常表现。

通常来说，宝宝从开始学步，到可以灵活控制步伐，大约需要两三个月。而步伐稳当，可以在妈妈的引导下上下楼梯，大概需要半年时间。

请注意，虽然宝宝早点学会走路是一件非常有成就感的事，但并不是任何时候都可以让他练习站立和走路的。比如3、4个月宝宝月龄较小，练习站立行走反而不利于孩子的腿部发育，容易加重脊柱、双下肢骨骼的负担。

地板太硬，宝宝不能赤脚走？

有不少妈妈认为，地板太硬，会影响孩子足弓发育，这种说法依据是地板材料比如大理石、瓷砖硬度较大，不像土地一样可以给脚掌缓冲，自然就会影响到了。

其实，这种说法是不科学的，因为宝宝的脚底本身就是平的。这个时候，宝宝的小脚都是肉嘟嘟的，有厚厚的脂肪，足弓都被包裹住了。要过上两三年，脂肪才会慢慢消失，足弓才会越来越明显。

不过需要注意的是，让宝宝在大理石地板或瓷砖上学习走路，更应关注的是室内温度是否适宜，也可以铺上地毯，或者爬行垫，让他赤脚玩。

宝宝学走路要穿鞋子吗？

宝宝在家学走路无需穿鞋，因为宝宝足底有很多神经，当他光着脚练习站立和行走时，可以更好地去感受、了解地面的情况，对学习行走很有帮助。不过宝宝外出时，需要穿学步鞋保护娇嫩的小脚丫，防止被碎玻璃、碎石等尖锐物品划伤。

在给宝宝挑选学步鞋时，一定要选具有防滑鞋底设计的鞋子，同时保证宝宝穿着舒适。学步鞋前部应足够宽大，以便宝宝的脚趾可以自由活动。另外，学步鞋的大小，以脚后跟能伸进大人一根食指为宜。宝宝的脚部发育速度较快，第一双学步鞋大概穿两三个月就要更换，所以不要囤太多的学步鞋，以免浪费钱。

扶着宝宝学走路？并不提倡

为什么那么多妈妈会扶着宝宝学走路？其实大家误解了宝宝学步的概念。所谓“学步”，是指宝宝自己摸索、练习、学会的过程，并不是在爸妈的帮扶下“学会行走”。

父母扶着宝宝学走路，反而使宝宝自身能力发展受到限制，坏处不少：

1.不利于宝宝掌握身体平衡和重心控制，导致其学走路效率变慢；

2.容易让宝宝养成不正确的走路习惯，比如走路踮着脚等；

3.有可能造成宝宝骨骼损伤。比如爸妈扶着宝宝学走路的时候力度没掌握好，导致宝宝胳膊脱臼或骨折；

4.爸妈有“求快”心理，会使宝宝自信心受到打击，导致其丧失自己走路的兴趣。

再说，爸妈扶着宝宝学走路还累得要死。所以说，扶着宝宝学走路纯粹帮倒忙，吃力不讨好。

既然扶着宝宝学走路不好，那么如何让宝宝学走路呢？有专家认为，宝宝学步最好的方式是“扶站——扶走”，也就是让宝宝扶着桌子、椅子、墙壁等慢慢学会站立和走路。而宝宝学走的时候，爸爸妈妈的鼓励和陪伴还是很重要的。这样能给宝宝带来勇气和安全感，让他安心练习走路。

爸爸妈妈可以在宝宝不远处站着，张开双臂等待宝宝走过来。宝宝跌倒了，给他加油鼓劲，宝宝走得好走得稳当，立即表扬他。父母多陪宝宝学走路，宝宝掌握这项技能就更快。

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