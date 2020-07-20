别被广告洗脑了，这些现象不一定是缺钙！

相信妈妈们都看过类似的广告，说宝宝一旦有什么什么症状，就是缺钙了，接着就是“长不高、发育不良”等可怕后果。这让妈妈们非常害怕，赶紧跟着广告推荐，买各类补钙产品给宝宝吃，但这样真的好吗？

其实如果宝宝确实有缺钙问题，那么适当补钙是好事，但是如果宝宝并不缺钙，那么盲目补钙则会带来很多问题，比如便秘、器官活力与功能下降，严重的出现结石，或者骨龄超前，骨骼提前闭合，影响骨骼发育，孩子的身高也会受到影响。

那么目前有哪些症状，会被误以为是缺钙呢？

1.宝宝睡觉不踏实

不少妈妈会发现，不足3个月的宝宝，晚上会突然惊醒，夜里的哭闹也比较频繁，有时候睡得好好的会突然大哭或者双手乱动。发现这一情况后，有些妈妈就觉得这是缺钙了，要赶紧给宝宝吃钙片。

但事实上，导致宝宝睡眠不稳的原因有很多，缺钙只是其中一种，比如消化不良导致的腹部不适、穿的太多或太少等，都能让宝宝睡眠不安。

处理方法：宝宝睡眠不安时，我们要第一时间摸摸孩子的后背，看看他是不是冷了或者热了，冷了就盖好被子，热了就换个薄被；如果确实太热了，那么可以打开空调或者风扇，以降低室内温度。此外要减少噪音、降低光线，给宝宝最舒适的睡眠环境。如果这一切都没有效果，那么再考虑缺钙问题。

2.睡觉时总是出汗

有不少家长反应，宝宝睡觉的时候总喜欢出汗，尤其是晚上的时候，后背全是汗，头发也总是湿漉漉的，他是不是缺钙了呢？其实宝宝出汗的原因有很多，除了缺钙、缺维生素D之外，还有很多生理原因。

首先是宝宝年纪小新陈代谢快，所以只要温度有些变化，就很容易出汗；其次是很多家长担心宝宝受凉，会给宝宝穿很多衣物并且盖上被子，热了出汗也是正常的；此外有不少宝宝比较好动，即便是睡着了也可能会动来动去，相应的他们也就更容易出汗了。

解决方法：发现宝宝晚上出汗，最直接的方法就是减少衣服以及换上薄被子，夏天可以将空调再降低一度。所以只要宝宝喝奶正常、精神状态良好，那么即便是宝宝晚上出汗，也不要过分担心。

3.宝宝牙齿出的晚

一般来说，宝宝在4-6月的时候会萌发第一颗牙齿，但是这个时间不是确定的，有些宝宝会推迟到7-8个月，更有甚者要等到一岁才能出牙。所以说宝宝牙齿出的晚是正常情况，爸爸妈妈们也不要立马定论为宝宝缺钙。

解决方法：当然如果宝宝1岁以后牙齿还是没有要出来的迹象，那么就要去医院做个检查，然后根据情况来治疗。如果确实因为缺钙引起的，那么就要先办法补钙；除此以外，有些宝宝是因为缺乏维生素D导致的缺钙情况，此时就要想办法补充维生素D。

4.宝宝有枕秃问题

生活中有不少孩子年纪轻轻就收获“秃头”，当然这个秃是枕秃，基本出现在后脑勺。面对这种情况，不少家长也认为宝宝是缺钙了。宝宝大部分时间都是躺着的，这就表示后脑勺会长时间接触枕头，一旦出汗接触的部位就会痒，而宝宝们又没有能力挪动或者挠痒，只能通过转头来缓解瘙痒，时间久了后脑勺的头发就被磨干净了。

解决方法：宝宝之所以转头是因为热了出汗，所以想办法避免这一情况就行了，比如使用空调降低室温，用毛巾代替枕头等等。一般来说等到宝宝学会坐立、爬行之后，枕秃问题就会自然消失了。当然如果后脑勺一直没有长头发，那么建议去看看医生。

5.宝宝发育比较迟缓

宝宝的骨骼发育确实需要大量的钙，一旦有缺乏问题，发育就会受到影响，但并不是所有发育迟缓问题都是因为缺钙。事实上宝宝发育快慢也受遗传因素的影响，就比如医生会通过父母身高来估算宝宝以后的身高。

解决方法：宝宝出现发育迟缓的情况时，爸爸妈妈们也不要过分紧张，他们只是有点晚长。当然如果宝宝和同龄人差距过大，那么还是要去医院看看，有营养素缺乏的现象要及时补充。

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