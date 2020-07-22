葡萄上市了，但孕妇不能贪吃哦~

夏天很多水果上市了，其中有不少就深受大家青睐，比如樱桃、桃子、葡萄等等。而在众多水果中，葡萄因为其酸甜口感，而深受不少孕妈妈的青睐。当然葡萄受欢迎不仅仅是因为好吃，另一方面也是觉得这对肚里宝宝发育有利。

Δ 孕期吃葡萄有哪些好处

1.缓解孕吐

孕早期的时候，因为体内激素变化会有孕吐的情况，并且在此期间也会不愿意吃饭，往往会吃什么吐什么，时间久了孕妈妈就可能出现营养不良的情况，严重的甚至会影响肚里宝宝的发育。针对这种情况，孕妈妈们可以吃一些酸甜味的葡萄，可以缓解孕吐情况，此外酸味也能刺激唾液分泌，可以提高食欲。

2.降火安胎

同样是因为孕早期体内激素变化，孕妈妈的体温会高于普通人，心跳速度也会加快，这会增加胎儿不稳定几率，如果孕妈妈刚好身体比较虚弱，那么就可能有流产的风险。所以在孕早期，一定要注意休息、调整饮食，此外建议适当吃一些葡萄，因为这种水果不仅可以改善心悸和多汗情况，还有着降火、安胎之效。

3.补血安神

为了能让胎儿健康的发展，孕妈妈会通过脐带把大量营养素输送到子宫内，为此一旦没有注意饮食和营养，那么就很可能出现失眠、乏力、头晕的问题。而葡萄作为一种水果，不仅含有大量的维生素和糖类，还富含多种矿物质，可以及时补充孕妈妈身体营养亏空，帮助补血安神，改善各类不适情况。

4.对胎儿有利

葡萄中含有很多葡萄糖和微量元素，这些不仅可以为人体补充能量，还可以促进宝宝的脑部发育。此外也有人会说，孕妈妈经常吃葡萄，宝宝的眼睛会变得更加明亮，未来出生后面色也会比较红润，皮肤的肤质也会比较好。

Δ 葡萄益处多，但是要注意吃法

无论是对孕妇还是对胎儿，葡萄都是好处多多，但需要提醒的是，吃的方法不对也会给胎儿带来不利。尤其是下面这几点，一定要重视：

1.吃完马上喝水

如果刚刚吃过葡萄，那么最好不要马上喝水，这是因为葡萄本身就有润肠通便的功效，吃完葡萄后马上喝水，葡萄还没来得及消化，胃酸就被稀释了，葡萄、水和胃酸会急剧氧化、发酵，加速肠道蠕动，从而导致腹泻问题。

2.食用量过多

葡萄的糖分很高，一次性吃太多会导致血糖突然飙升，偶尔一两次可能还好，经常这样就容易出现孕期糖尿病、高血压，影响胎儿的健康发育。此外有些孕妈妈无法将血糖和血脂一直控制在正常范围，过量摄入糖分很可能导致妊娠终止。所以说孕妈妈应该避免每天大量食用葡萄等高糖分食物，另外也要注意饮食营养均衡，这样才能帮助胎宝宝一直健康发展。

3.不洗干净就吃

虽然葡萄外皮比较光滑，但是依然可能细菌和病毒，这些脏东西会在吃葡萄的过程中，进入孕妈妈体内，威胁母体和胎儿的健康。所以在吃葡萄前，最好能用食盐水或者淀粉水清洗干净，有条件的最好能剥皮。

4.吃完不漱口

有些葡萄含有各类发酵糖物质，这些东西对牙齿有着不小的腐蚀性；而在怀孕期间，不太适合进行牙科治疗，一旦出现牙齿问题就只能做保守治疗，非常痛苦。建议孕妈吃葡萄后一定要及时漱口，以免牙齿受到伤害。

怀孕是一件辛苦的的事情，也是幸福的事情，孕妈妈们一定要注意日常饮食，在确保营养均衡的同时，也要规避一些危险性比较大的食物。此外还要注意休息，保持轻松的状态，这样才能让胎宝宝一直都健康发育。

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