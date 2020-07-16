剖腹产刀口会发痒，这是为啥？

剖腹产刀口结痂的时候，往往会很痒想挠，这时候身边的人就会阻止道：“痒就是快要好了，再忍两天。”那么为什么会这么痒呢？

伤口结痂发痒的原因

在伤口愈合过程中，附近的神经会向大脑发出皮肤受到刺激的信号，而大脑则会认为皮肤被类似于小虫等物体轻微刺激了，于是就产生了痒感。这些神经对化学物质也很敏感，比如身体在受到伤害后会释放出来组胺，这种物质可以支持皮肤细胞再生，对人体的愈合过程至关重要。但是，它会引起类似过敏的反应，包括瘙痒。

另外新的皮肤生长也会引起瘙痒，当胶原细胞膨胀，伤口上的新皮肤开始生长时，就会结痂，而痂是干的和硬的，它会刺激发痒的感觉。这些来自大脑的瘙痒信息是你应该忽略的，抓伤伤口或抓破疮痂会撕裂新皮肤细胞，延长伤口愈合的时间。

伤口愈合的过程

大多数伤口包括剖腹产的刀口，无论大小，都要经过四步愈合过程。

第一步:出血阶段

也被称为止血期，这是受伤发生的时间点。身体对损伤的反应是通过激活血液、淋巴液和凝血来阻止失血。

第二步:防御/炎症阶段

这是修复过程的开始。受伤后立即开始，通常持续6天，身体向伤口部位输送白细胞以对抗有害细菌，伤口部位开始肿胀，皮肤开始修复。

第三步:增殖阶段

通常持续一到四周，增生期也被称为肉芽期或组织再生期。在这里你可以看到皮肤修复的迹象:痂会保护正在生长的新皮肤细胞。

第四步:疤痕阶段

也被称为成熟阶段或重塑阶段，这个阶段可以持续三到四年。在这个阶段，随着新组织获得力量和柔韧性，结痂脱落，胶原纤维形成疤痕。

如何治缓解刀口发痒

保持受伤部位湿润；

用不超过20分钟的冷敷来减少炎症和瘙痒；

穿宽松的衣服以减少对受伤部位的刺激；

穿透气的衣服来减少伤口部位的积汗。

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