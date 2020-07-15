孩子就是不肯睡觉？那你可要pick这几招！

每天晚上吃完饭，一堆碗还等着你去洗，狗狗还在等着你去遛，而你都没有时间坐下来休息。不仅如此，你还得不断出入孩子的房间哄他入睡，这可能要折腾两三个小时。听起来是不是有点耳熟？其实，有很大比例的父母都在日日夜夜面对这种磨人的情况。

对孩子来说，他会对周围的一切充满着兴趣，爸爸在客厅里翻阅手机，宠物在四处乱跑，而你在做着家务，他必然也想参与其中。当你的孩子开始有了自我意识，他也想保持自己的独立性，而拒绝上床睡觉也是他体现自我控制力的一种方式。

那孩子不肯入睡该怎么办呢？可以试试以下几个对策：

1.教会孩子独自入睡

如果孩子只有你在他身边时他才会上床睡觉，那这个习惯一定要纠正过来，不然日后很难改变，一定要教会他如何自行入睡。

2.设定一个每晚必须遵循的入睡习惯

例如先洗澡，然后读书，最后上床睡觉，这样他就能养成一定的习惯。如果他躺在床上，你可以告诉他，你会在五分钟内回来看他是否睡着了。并且需要让他知道自己是很安全的，你会一直在附近保护他。

3.不要让孩子在入睡前拖延时间

孩子非常喜欢跟父母谈判拖延入睡的时间，因为他们喜欢跟父母一起玩闹，所以他们会尽其所能延长时间。比如孩子可能会做出反复要求喝杯水，或者反复要求上厕所等行为来尽可能地拖延时间。如果你怀疑他正在拖时间，不要由着他，告诉他该睡觉了，等到明天他就可以继续完成他的绘画，或者早上再起来玩他的玩具。当然，也可以允许孩子提出一个额外的请求，但要明确说明这是一个例外，也是有限制的，这样孩子会觉得他对自己的事情也是有发言权的。

4.在睡前允许孩子做一些选择

孩子喜欢提高自己的独立性，所以为了让孩子感到他也是有控制力的，可以尽可能地让他选择就寝时间，也可以问他想听哪个故事或想穿什么睡衣。其中的诀窍是你仅提供两种选择给他，并确保两种选择都不超出我们的容忍范围。例如，不要问：“你现在要睡觉吗？”，他是可以说不的，但这是不合理的。在此情况下，你可以尝试问他：“你要现在睡觉还是再等五分钟？”，这样他仍然可以做出选择，但是无论他做出什么选择，都还在合理的范围内。

5.保持冷静但态度坚定

即使孩子会发牢骚或是恳求你，也一定要坚持，并尽量不要使用强硬的方法。你可以使用平静的语气，但仍然坚持认为时间到了。如果你让步了一次，那么孩子会不断地要求“再等五分钟”。如果孩子对于睡觉这件事特别抵触，可以找出他害怕上床睡觉的原因。放置一个小夜灯或者是告诉他怪物都被驱赶走了，可以让他放心。但如果他只是发脾气，请冷静地提醒他该睡觉了，并且告诉他如果他你将在几分钟后回来检查他是否安静入睡了。然后，请务必遵守你的承诺。如果他继续哭，请每次返回检查他的间隔时间都再长一些。

6.将孩子移到自己的床上

到3岁时，孩子就睡不了婴儿床了，可以把孩子从婴儿床搬到床上，向他发出信号表明她他正在成长为一个大孩子。你可以告诉他，学会独自睡觉是变成大孩子的一部分。一旦他睡在新床上也能安稳地入睡时，一定要称赞他。

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