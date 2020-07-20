怀孕会影响妈妈免疫系统，或会对胎儿造成伤害！

相信不少人都会有类似的疑惑，为什么有些人可以安安稳稳地度过孕期，而有些人却会有流产、早产等情况？近日就有科学家发现，之所以出现这种情况，很可能和孕妈妈的免疫力有关。

怀孕会改变免疫系统吗？

Way和他的同事是一支由科学家、医生等职业组成小组的一员，他们在寻找各类对健康和科学意义重大的基本问题的答案。他们的目标是设计改进治疗方法，以阻止仍然严重和根深蒂固的公共卫生危机的情况。

Way的研究集中在怀孕期间免疫系统的变化，以及与妊娠并发症相关的免疫紊乱。科学家们使用动物怀孕模型，以便评估人类怀孕结果差异的变量，包括母亲的年龄、父母之间的遗传多样性和先前怀孕的次数。

母亲的免疫系统在怀孕期间会产生改变，以防止胎儿被身体排斥。这是一种微妙的免疫平衡，如果被破坏，可能导致流产或多次流产。不幸的是，这种平衡经常会因为环境暴露或生理变化而被破坏。

怀孕次数也会影响免疫系统

Way的研究小组还有一个重要的发现，他们在Cell Reports中报告说，第一次怀孕和第二次怀孕妇女的免疫系统表现非常不同。Way解释说：“第一次怀孕和第二次非常不同，了解这些差异可以针对最初和以后的妊娠发生独特免疫紊乱的治疗方法进行改进。”

他们的数据显示，怀孕引发了胎儿特异性的母体CD8+T细胞的积累，而且母亲通过免疫的方式记住了自己的孩子，因为这些细胞在她分娩后会作为激活的记忆池持续存在。

记忆性T细胞对两种蛋白质PD-1和LAG-3的状态，体现了细胞在随后的怀孕期间再次对发育中的胎儿产生耐受性。但是，根据Way实验室团队的研究助理Jeremy Kinder说，分子破裂会中和这些蛋白质表达，激发胎儿特异性CD8+T细胞活化，从而在随后的怀孕中（非第一次怀孕）选择性地导致流产。

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