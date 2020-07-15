熊孩子总爱大喊大叫？简单六步就能解决

一些孩子会在想要得到父母关注的时候会尖叫，他们通过这种方式仿佛是在说：爸爸妈妈，看着我。”还有一些孩子在想要获得一些他们得不到的东西的时候会尖叫，在这种情况下，尖叫的意思是：“不管嘛，现在就要给我！”有时，你会发现孩子的音量突然提高了，这并不是为了惹恼你，而仅仅是因为孩子喜欢探索声音的力量并尝试掌控这种力量。

那么家长该怎么做呢？通过吼回去来降低孩子的声音是没用的，这样做只会传递一个错误的信息——谁声音大谁占上风。最好的选择是在孩子刚开始要尖叫的时候，转移孩子的注意力来避免触动孩子尖叫的“开关”。

那么具体该怎么做呢？下面这些建议一定能帮到你：

1.离开前把孩子安顿好

毕竟家长们还是要上班的，也不能总是保证陪伴在孩子的周围，只要可以的话，请在离开家之前让孩子吃饱并且休息好，并且交接给照看人。

2.避免去安静的餐厅

当你把孩子带到外面的时候，尽量避免去安静、私密或是正式的餐厅吃饭。相反的，应该去人多一些的热闹场合。当孩子在一个已经很嘈杂的餐馆中大喊大叫时，你就不会感到那么尴尬了。

3.请孩子使用“室内音量”

如果孩子因为遇到了开心的事情而激动的尖叫，请不要因此批评孩子。但是如果真的打扰到别人了，可以请孩子使用“室内音量”，同时请降低你的音量，这样孩子就必须安静下来才能听清你的声音。

4.进行关于叫声的游戏

通过对孩子说“让我们都大叫吧”来满足他想大喊大叫的需求，然后加入他。接着说服孩子调低音量，说：“现在该看看谁能小声说话。”然后，再切换到其他动作，例如将手放在耳朵上或上下跳跃。这样一来，就会让孩子觉得尖叫只是众多好玩的事情之一。当然，这个游戏在家和在外都很奏效。如果在公共场所，可以尝试更安静的游戏，例如说：“宝贝你听起来像只小狮子！你可以学学说话像小猫那么温柔吗？”如果孩子愿意一起玩，你可以想想其他安静的动物让他模仿给你听。

5.承认孩子的感受

如果你刚学会走路的孩子是因为想要引起你的注意而尖叫，请想想是否是孩子所处的环境让他觉得不安全或者是不知所措了。例如，如果是在一个挤满了人的大型超市中，那么对孩子来说可能会觉得很恐惧。如果可以的话请马上带着孩子离开，或者购物完迅速离开。

如果你认为孩子只是有点无聊了或者是在胡闹，请承认孩子的感受，平静地说：“宝宝我知道你想回家，但是要再等几分钟我们才能结束。”那么，孩子不仅会因为你知道他的感受而得到安慰，还能帮助孩子学习如何将自己的感受转化为语言。

如果你觉得孩子大喊大叫是因为他认为这样可以让你立即交出他喜爱的玩具或者是饼干小零食，请不要听从孩子，如果在孩子尖叫时给他想要的东西只会加剧这种行为。取而代之的应该是平静地对孩子说：“宝贝，我知道你想要一个小饼干，但我们必须先做完手上的这件事，完成后我会给你一个小饼干。”

6.让孩子忙起来

你可以通过让孩子加入到某种活动中从而让事情变得更有趣，比如在超市中购物时，你可以要求孩子帮你从货架上拿东西，或者尝试给他一个他最喜欢的玩具或者是零食，以使他在购物时一直很专注自己手头上的小玩意。

对于许多妈妈来说，应付一个喜欢尖叫的孩子最困难的部分就是忽视陌生人的眼光。请记住，每个孩子可能都会经历这段时光，试着用更宽容的眼光去对待孩子。

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