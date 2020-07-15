小家伙做噩梦了!这才是正确的安抚方式

事实上，除非宝宝能用语言告诉你自己做过一场噩梦，否则很难知道是什么导致了宝宝夜里的哭闹。宝宝夜晚醒来并哭闹是有很多可能的原因的，有些宝宝是因为还没学会独自入睡，他们需要父母的抚慰，而有些孩子是因为生病了或身体不舒服。但是，如果宝宝平时都能一觉睡到天亮，而突然夜晚醒来，哭闹不已，看起来很害怕的样子并且再也难以入睡，那么宝宝可能是经历了一场噩梦。通常，这种情况都发生在后半夜，因为梦境最有可能在此时出现。

为什么宝宝会做噩梦？

首先，宝宝做的噩梦很可能和睡前发生的事情有关联，比如在睡前听了一个可怕的故事或者是看了让人难过的影片。其次，压力也是造成噩梦的一大原因。睡觉本身对于某些宝宝来说也是一种压力，尤其是对于有分离焦虑症的宝宝而言。并且，宝宝生病了或者是父母不在身边也可能导致宝宝产生压力。

但是，噩梦其实并不可怕，宝妈宝爸们不用过多担心。宝宝的情绪问题与噩梦是没有关联的，宝宝偶尔做做噩梦也是完全正常的，而且很可能跟父母平时对待宝宝的方式没有任何关系。

如何安抚噩梦后的宝宝？

当宝宝夜间噩梦醒来哭泣的时候，请宝爸宝妈们立刻到宝宝身边去。安抚是很重要的，因此请抱起宝宝或者轻拍宝宝，把宝宝最喜欢的玩具放在宝宝身边，直到宝宝平静下来。

随后，请仔细检查宝宝房间的夜灯是否亮着，如果你是分房睡得话，务必要保持卧室的门处于打开状态，以便让宝宝知道爸爸妈妈就在不远处。但是如果将宝宝带到大人的床上安抚他的话，宝宝可能会养成难以扭转的坏习惯。如果宝宝已经能听懂你说的话了，可以和宝宝说说关于他做噩梦的事。但是要记住，告诉他“这只是一个梦”并不能起到什么安慰作用，因为宝宝还不能分清现实和梦境。

如何防止宝宝做噩梦？

制定一套平和的睡前流程可以帮助宝宝抵御噩梦，比如洗个舒服的热水澡，给宝宝讲个温馨的睡前故事，以及唱一首平静轻柔的睡眠曲。为了帮助孩子睡个好觉，请将房间保持在舒适的温度下。并且，光线过多会干扰睡眠，但如果宝宝害怕黑暗，请给宝宝放一个足够明亮的小夜灯。

如果噩梦继续存在，并且宝宝表现出非常害怕上床睡觉的表现，请前往咨询医生，因为长期的噩梦可能表明宝宝在现实生活中有需要解决的问题。

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