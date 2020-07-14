新生儿父母常见的育儿恶习，你一定有过！

对于新生儿，大多数家长都是生怕“捧手里摔了，含嘴里化了”。只要与孩子相关的事情家长都非常在意，生怕伤害到宝宝。可殊不知其实，新生儿家长的一些无意之举也会对宝宝健康的不利。那么到底是哪些举动呢？我们一起来盘点！

摇晃宝宝

很多家长为了哄宝宝喜欢用摇晃的方式，这种方式或许有效，但却危害不小，特别是对小宝宝而言。小宝宝的脑袋占全身比率大，而他们的头颈部肌肉又比较娇嫩，摇晃可能会造成脑震荡或视网膜毛细血管充血等脑损伤。所以为了新生儿的健康，家长尽量别摇晃宝宝，更不要为了逗宝宝而把他们抛向空中。

嚼食喂宝宝

很多家长认为把食物嚼碎后再喂给宝宝吃，这样有利于他们消化吸收。事实上，家长口中有成千上万的细菌，而宝宝抵抗疾病的免疫系统发育未成熟，这个时候如果宝宝吃了家长嚼过的食物很容易生病。

搂着宝宝睡觉

搂着宝宝睡觉有很多弊端，比如宝宝呼吸不到新鲜空气，吸到的大多是家长呼出的废气；再者，搂着宝宝睡觉，宝宝无法自由伸展身体；而且如果家长搂得太紧，把宝宝鼻子堵住，还可能出现窒息风险。所以家别再搂着宝宝睡觉了！

亮灯睡觉

晚上为了方便照顾宝宝，很多家长会开灯睡觉，但这对宝宝成长不利。宝宝们神经系统发育不完善，如果家长晚上开灯睡觉，那么室内会很亮，这样宝宝无法适应白天和夜晚的自然规律，会缩短他们夜晚睡眠的时间。而且如果晚上的灯光亮度强，还会影响宝宝的视力。

过早让宝宝学走路

宝宝的运动能力是个缓慢的发展过程，小宝宝的骨骼中钙质少，胶质多，骨质软，所以很容易因外力变形。如果过早走路，很可能导致双腿变形出现“X”型或“O”型腿。所以家长别过早让孩子学走路，尽量等到宝宝1岁左右再让他们学习。

所以看完本文后，希望新手爸妈能改掉这些坏习惯，助力孩子健康成长~

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