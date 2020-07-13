火灾中绝望母亲从楼上扔下孩子，幸得路人接住

据英国《每日邮报》报道，日前美国凤凰城一栋大楼突发火灾，一名绝望的母亲将3岁儿子从楼上抛了下来，所幸孩子被一名路人接住，活了下来，但这位妈妈却在火灾中丧生。

大楼突发火灾，妈妈将儿子抛下大楼

据了解，这名路人名叫菲利普·布兰科思，是前橄榄球接球手，现年28岁。7月3日，他在回家路上突然听到有人喊救命。原来，附近一栋大楼发生了火灾，由于火势太猛，为了让3岁的儿子能活下来，绝望的雷切尔决定将孩子抛出阳台。

幸运的是，这一幕恰好被菲利普看到，只见他动作敏捷，一把将孩子接住，让孩子活了下来。然而，妈妈雷切尔却在火灾中不幸丧生。

目击者表示，当时雷切尔身上已经起火，但她没有跳楼逃生，而是返回屋内救女儿，却再也没有出来。据报道称，后来有好心人破门而入，从大火中将雷切尔的女儿救出。

男子表示是出于本能，孩子没有生命危险

菲利普表示，当时他接住孩子完全出于本能。他在采访中这样说道：“当时没有多想便去接孩子了。那位妈妈才是英雄，她牺牲自己救了孩子。”据悉，菲利普曾在美国海军陆战队服役，现在就职于安全机构。他在上大学时是个橄榄球接球手，因此身手十分敏捷。

得救的孩子名叫詹姆森，目前正和八岁姐姐一起在医院治疗烧伤。据医生估计，姐弟俩没有生命危险。警方正在调查这起火灾的起因。

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