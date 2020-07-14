困得眼皮打架也不睡，宝宝这是怎么了？

不知道大家有没有这样的经历，宝宝明明困得一直揉眼睛，眼皮上下打架，甚至喂奶时感觉下一秒就要睡着的亚子，可人家就是挣扎着要起来继续high，就是不肯睡，这到底是怎么回事？今天就为大家解密：

♦ 睡眠环境不佳

周围环境过于吵闹，会让宝宝无法安然入睡。另外，宝宝在陌生环境里会缺乏安全感，让他难以入睡。

大家一定要营造一个安静的睡眠环境，避免有人走动。另外，如果是到陌生的环境，那么最好带一个常用的枕头、毯子和玩具，宝宝有了熟悉的用具陪伴，也就容易睡得着。

♦ 身体不适

宝宝出现生长痛、肠绞痛等情况时，身体会很难受，也会直接影响睡眠情况。因此，大家要注意观察宝宝身体哪个部位不舒服，帮助他缓解疼痛，才能睡个好觉。需要注意的是，宝宝穿衣过多，会感到很热，这也会影响睡眠质量，大家也要多多留意。

♦ 妈妈不见了

对于宝宝来说，妈妈的陪伴十分重要。宝宝睡觉时，妈妈没有陪在身边，他就会缺乏安全感。特别是宝宝四个月大时，对妈妈的依赖感非常强。

想要避免出现这样的问题，就要让其他家人多多陪伴宝宝，提升亲密感。万一妈妈不在身边，宝宝也有熟悉的家人陪伴，也可以安然入睡，不再哭闹折腾。

♦ 兴奋过度

宝宝很困但就是不愿意睡觉，有可能是兴奋过度了。大家要好好找一找原因，是不是睡觉前宝宝玩嗨了，或者睡前故事太精彩了等等。

晚上睡觉前，大家不要让宝宝兴奋过度，比如玩得太疯，听节奏太快的音乐等。

♦ 困劲过了

宝宝到了入睡时间，但因其他事情延误了正常入睡，他就会表现烦躁，甚至哭闹。这其实是困过劲了的表现，此时妈妈再想哄他入睡，那就难了。

因此，大家要按时哄宝宝入睡。如果发现宝宝有揉眼睛，打哈欠等表现，说明他很困了，要及时哄他睡觉。

小贴士：

尽管宝宝不能用语言表达自己的需求，但他的一举一动都在“说话”，只要你仔细观察，就很容易了解他的需求，这样照顾起来就轻松啦~

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