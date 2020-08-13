宝宝睡空调房冷不冷？摸摸这里就知道啦

连日来的高温天气可是把大伙热得够呛，有娃的家庭更是空调不停歇。但是宝宝在空调房睡觉休息，有的妈妈不免纠结起来，孩子到底冷不冷哇？要不要再裹一层毯子？

其实，想知道孩子冷不冷，摸一摸这三个部位就知道啦~

摸摸这三个部位，就知道宝宝冷不冷啦

宝宝冷不冷，可以摸一摸这三个部位，如果这些区域比较凉，说明宝宝真的冷了。

1.脸

宝宝的小脸是直接裸露在外的，只要空调温度不是很低，宝宝的小脸蛋一般都是温热热的。但如果小脸蛋摸上去有点凉，那说明空调温度设置得太低了。此时大家要及时调整室内温度，同时可以给宝宝加一条小薄被，注意不要把孩子盖的太严实，以免出汗感冒。

2.脚

如果宝宝小脚丫停凉的，那多半是温度不适宜，要及时调整，给宝宝加盖被子，同时要防止半夜蹬被子。

3.颈部和背部

这个区域是判断最准的地方啦，通常而言，人的体温是恒定的，但体表温度会随着气温发生变化。大家可以摸一摸宝宝颈后和后背，来判断他的冷热。

如果后颈和背部摸上去比较凉，说明宝宝感到冷了，此时应给他添衣加被。如果后颈和背部摸上去有汗，说明宝宝被子盖多了，应先给他擦汗，减少被子，然后让身体适当露出来一些。

不同年龄段夏季穿衣盖被指南

♦ 3个月以下

3个月以下的宝宝还比较娇弱，需要家长悉心护理。建议将室温保持在21-24℃之间，湿度维持在50-60%左右。给宝宝穿纯棉亲肤的睡衣，裹上包被，最后盖上一件薄被或薄毯。

♦ 3-12个月

这个年龄段宝宝的活动力显著增强，大家可以将包被换成睡袋，然后根据室内温度进行适当调整。建议将室内温度保持在18-24℃之间为宜。

宝宝睡觉时，给他穿一件长袖连体睡衣，再套上一个睡袋。睡袋可以选用可拆卸袖子的，这样可以根据室内温度和季节变换进行调节。

如果室内温度较低，可以在睡袋外面再盖一个薄被子，是否要加被子，就根据上文中的方法来判断。

♦ 1岁以上

宝宝年满一岁就可以穿分体式睡衣了。如果宝宝晚上睡觉经常蹬被子，最好给他用睡袋睡觉。如果没有，可以根据室内温度增减被子。

夏天宝宝睡眠注意事项

不宜裸睡

宝宝还小，胃肠平滑肌对温度的变化比较敏感，一旦受到低于体温的冷刺激会发生收缩进而痉挛，引起肚子阵发性疼痛，甚至腹泻。所以，大家不要贪凉快和方便就让宝宝裸睡，即便天气再热都不建议，以免让宝宝的腹部受凉。

大家可以让宝宝穿一个小背心或小肚兜，或盖一层较薄的小毛巾。请随时注意宝宝腹部的保暖哦~

不要直接睡在凉席上

凉席散热性能好，睡在上面会比较凉快。但不建议让宝宝直接睡在上面，以免受凉或过敏。最好在凉席上铺条大毛巾或床单。还有，凉席要选择光滑无刺质量好的产品，避免宝宝被划伤。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)