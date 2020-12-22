圣诞卡通馒头，敲可爱，小孩子准喜欢！

圣诞节快到了，去年做了卡通动物馒头，今天拿出许久未做的手艺，继续完成属于圣诞节的卡通馒头，手残党也能迅速学会，宝妈们赶紧来学吧~

食材：

中筋粉200克，牛奶1150毫升，糖10克，酵母3克，红曲粉、可可粉、菠菜粉、南瓜粉等适量。

制作：

1.首先把面团揉成一个光滑的面团。

2.将面团分为3个80克面团(白面团 可可粉 菠菜粉)1个70克的红色面团。

3.剩余的白面团再分为肉色8克、黑色3克、橘色5克、黄色5克、棕色7克、红色10克。

圣诞老人

1.取红色 肉色 白色以及黑色面团。

2.红色面团对半分滚圆，从中间戳个洞慢慢扩展开做圣诞老人身体。

3.肉色面团各3克做圣诞老人的头，滚圆用水粘在对应的位置。

4.取白面团3克分别搓6-8个小圆球做圣诞老人胡须和帽子点缀。

5.白面团擀开取一节长条做圣诞老人腰带，并取出对应的黑色面团做眼睛，红色面团做鼻子和帽子。

麋鹿

1.咖啡色面团对半分同圣诞老人的做法。

2.深棕色制作出鹿角，咖啡色做出耳朵。

3.红色和黄色面团做出鼻子，绳子及铃铛。

4.麋鹿眼睛我用烘焙笔画出来的。

圣诞树

1.分两个同等大小面团，做成甜甜圈形状(同圣诞老人做法)。

2.用白色和红色面团做树上点缀。

3.用1克深棕色面团做树干，用刮板压出纹路。

4.黄色面团取适量搓长做成蝴蝶结。

雪人

1.白色面团分两个小面团做成甜甜圈形状。

2.用橘色做出鼻子，红色做出两腮点缀，黑色做眼睛。

3.全部制作完成后放温暖处醒发20分钟。

4.蒸烤箱蒸15分钟，焖3分钟取出。

5.冷水上锅蒸20分钟，关火焖3分钟取出。

小贴士：

1.面团水量分次加入，面团不要过硬，适中。

2.我用的是果蔬粉，具体数量没有，我是根据面团颜色来定。

3.主面团都是滚圆 戳洞，慢慢扩展成最终甜甜圈形状。

4.具体操作如图 ，克重数值仅供参考，大小以自己决定。

5.重点学会制作手法。

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