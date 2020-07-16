反复手术会对唇腭裂患儿造成心理影响吗？专家给出答案

先天性唇腭裂（CLP）的患儿通常需要在婴儿期和青春期接受多种手术，有的父母会担心频繁的手术会不会对孩子的心理造成影响，但国外专家明确否定了这一说法。

8-10岁为心理社会功能不良的关键危险期

这个聚焦点缘于美国整形外科学会（ASPS）的官方医学期刊《整形与重建外科学》（Plastic and Reconstructural Surgery）7月号的一项研究报告，其称8至10岁之间的手术次数增加可能预示着青少年焦虑和抑郁情绪的增加。

“结合我们之前的工作，将8-10岁年龄段确定为心理社会功能不良的关键危险期，我们现在发现，在这个年龄段接受更多手术的青少年报告的长期心理社会功能更差。”医学博士Justine C.Lee指出。

研究表明结果与手术次数之间没有显著联系

研究人员确定了一组55名接受过CLP手术的青少年，像许多CLP患儿一样，他们接受了多次重建手术，以解决他们的外貌、进食、听力、言语和其他功能。

CLP患者和14名没有CLP的青少年对照组完成了愤怒、焦虑和抑郁症状的标准评估，评估了这些心理社会结果与手术次数之间的关系。从0到14岁，平均每个患者有6次手术。

总的来说，有CLP和没有CLP的青少年的心理社会结果没有显著差异。在所有三个心理社会结果评估——愤怒、焦虑和抑郁-和手术总数没有显着的联系。

虽不会影响心理，仍要警惕8-10岁阶段

这项研究还研究了不同年龄段的手术次数对患者的影响。超过一半的手术都是从出生到7岁的时候做的，最常见的手术是修复唇腭裂。在年长组中，最常见的手术是植骨以增加牙龈下的骨（牙槽骨移植），这必须在恒牙开始长出之前完成。

在这项分析中，在8岁到10岁之间的手术次数越多，焦虑和抑郁症状的得分越高。更高的愤怒分数也与焦虑和抑郁的增加有关。在所有其他年龄组，手术次数与心理社会结果无关。

CLP患儿从婴儿期到青春期都要经历多种手术，包括外科手术和其他手，解决心理健康问题是现代多学科CLP护理的一个重要目标。但与进食和言语等功能性结果相比，很少有研究监测CLP治疗的长期社会心理结果。

研究结果显示，CLP患者在青少年时期接受的手术总数似乎不会影响他们的心理社会结果。

研究人员写道：“虽然这些结论可以被认为是积极的，因为CLP患者没有受到更多手术的负面影响，但消极的一面是，他们也没有证明进行更多手术有任何益处。”

该研究结果补充了Lee博士的研究小组先前的一项研究，该研究也发表在整形和重建外科（Plastic and Reconstruction Surgery）上，该研究发现，8至10岁年龄段是“颅面畸形儿童心理社会困扰的高危期”，包括CLP。Lee博士和他的同事总结道，“多次手术与心理社会功能之间的显著关联表明，在这个年龄段，有必要制定调整手术时机或巩固手术程序的策略。”

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