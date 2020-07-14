别把妊高症不当回事！当心未来得心脏病

最近，一个国际研究小组称，怀孕期间高血压的女性在晚年更容易患心脏病和心力衰竭。

患有妊娠高血压，晚年更容易患上心血管疾病

在西方国家，有1%-6%的孕妇受高血压的影响，而高血压通常在分娩后恢复正常。这种情况被称为妊娠高血压，或妊娠性高血压。它与子痫前期的不同之处在于尿液中没有微量的蛋白质。临床医生越来越认识到，患有妊娠高血压的妇女在晚年更容易患上心血管疾病。

然而，对不同种类的心血管疾病，如心脏病和心力衰竭的研究发现了好坏参半的结果。为了进一步研究这些联系，一个国际研究小组对总共涉及360万妇女的21项研究进行了系统回顾和分析，其中12.8万名妇女以前患有妊娠高血压。研究结果发表在《美国心脏协会杂志》上。

怀孕和心血管风险之间的关系

研究人员发现，与怀孕期间没有高血压的女性相比，第一次怀孕期间出现高血压的女性总体心血管疾病风险高45%，冠心病风险高46%。一次或多次妊娠受高血压影响的妇女患心血管疾病的风险高81%，患冠心病的风险高83%，患心力衰竭的风险高77%。

“当我们查看所有可用的研究时，答案是明确的：怀孕期间患上高血压的妇女，即使没有发展成子痫前期，也更有可能患多种心血管疾病。”Clare Oliver Williams博士指出。

这项研究增加了越来越多的证据表明怀孕和随后发生心血管事件的风险之间的关系，而反复流产、早产、胎儿生长受限和子痫前期都与心脏病的更高风险联系在一起。

研究人员说，目前还不完全清楚为什么妊娠高血压与晚年的心脏病有关。然而，他们认为，妊娠期高血压可能会导致心血管疾病的持续损害。另一方面，妊娠期高血压的妇女可能对心血管疾病有着先天的易感性，这是由于怀孕对妇女身体的巨大需求而暴露出来的。

孕妇要保持良好的生活习惯和心态

Williams博士补充道：“重要的是，女性要知道怀孕期间患上高血压不是她们的错，患心脏病也不是必然的结果。注意，小的积极变化真的会有帮助，比如多吃水果和蔬菜，定期做些小运动，找时间放松一下。”

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