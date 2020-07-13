不会吧，还有人认为孕吐只在早上有？

沃里克大学领导的研究人员认为，“晨吐”这个词是误导性的，毕竟孕吐可以在一天中的任何时候出现，而不仅仅是在早晨。

孕吐可以发生在一天中的任何时间

研究人员在6月30日发表在《英国全科医学杂志》上的一项研究，该研究表明，虽然妊娠疾病症状最有可能发生在早晨，但相当多的妇女可以在一天中的任何时间经历这些症状。

长期以来，“晨吐”用来形容女性在怀孕早期经常出现的恶心和呕吐。尽管孕妇经常报告说在醒一天中都会有恶心和恶心的症状，但直到现在还没有研究描述这些症状在一天中不同时间出现的可能性。

孕妇记录否定了孕吐仅仅发生在早晨

在这项研究中，研究人员使用了256名孕妇的每日症状日记。在这些日记中，这些妇女记录了她们从发现怀孕之日起到怀孕60天期间每天每小时的恶心和呕吐经历。

研究人员利用这些数据绘制出一天中每小时出现恶心和呕吐的可能性，并将其仔细标记为最后一次排卵后的第几周。他们发现，虽然呕吐最常见的时间是早上7点到下午1点，但恶心很可能贯穿整个白天，而不仅仅是早上。

此外，许多妇女报告说呕吐是一种症状，甚至持续到了晚上。参与者最常见的恶心呕吐时间是上午9：00到10：00，其中82%的人在这一小时内恶心，29%的人呕吐。

研究表明不同的人会有不同孕吐症状

94.2%的受试者在研究过程中至少有一种症状，58%的人同时出现这两种症状。

此外，通过比较怀孕前7周（从最后一次排卵开始）症状的发生情况，研究人员发现，怀孕后一周出现症状的概率越高。恶心发生的概率在第5、6和7周最高，而呕吐的概率则在第7周。由于这项研究只检查了怀孕的前7周，所以第7周后的概率还不得而知。

孕吐不仅仅发生在早上，需要破解刻板印象

“晨吐被大众、媒体甚至医疗保健专业人士广泛使用，但它并不能准确描述这种情况。如果孕妇在下午感到恶心，她可能会觉得这是不寻常和错误的，或者如果她没有呕吐，但整天感到恶心，她可能认为她不属于“晨吐”。要知道，妊娠期恶心呕吐（NVP）会对患者的生活产生重大的负面影响。它会导致抑郁，无法照顾家庭，以及失去工作时间。而非常严重的NVP称为妊娠过度呕吐（HG），是妊娠早期入院的最常见原因。”沃里克大学医学院教授指出。

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