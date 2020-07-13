小时候睡不好，小心长大有精神问题！

一项新的研究发现，婴儿和幼儿的睡眠问题可能与青少年的精神障碍有关。

常在夜间醒来日后容易有精神问题

伯明翰大学心理学院的一个研究小组研究了90年代儿童的问卷调查数据，这是一项基于英国的纵向研究，在大约30年前成立时招募了大量孕妇，约14000名婴儿。

他们发现，经常在夜间醒来并经历不规律睡眠的幼儿在青少年时期与精神病相关。他们还发现，夜间睡眠时间较短、晚睡的儿童在青少年时期更容易患上边缘型人格障碍（BPD）。

“我们从以前的研究中知道，儿童持续的噩梦与精神病和边缘人格障碍都有关联。但噩梦并不能够完全解释——我们发现，事实上，童年时期的一些行为性睡眠问题都可以指向青春期的这些问题。”

整个研究的过程

研究人员调查了来自7000多名报告青春期精神病症状的参与者的问卷数据，以及6000多名报告青春期BPD症状的参与者的问卷数据。分析的数据来自布里斯托尔大学（UniversityofBristol）建立的90年代儿童研究（也称为Avon父母与儿童纵向研究（ALSPAC）出生队列）。

父母在孩子6个月、18个月和30个月时报告了参与者的睡眠行为，并在3.5岁、4.8岁和5.8岁时再次进行评估。

这项发表在JAMA精神病学杂志上的研究结果表明，18个月大的婴儿在晚上更频繁地醒来，其实他们从6个月起就很少有规律的睡眠习惯，他们在青春期也就容易有精神病的经历。这支持了失眠导致精神病的现有证据，但也表明，这些困难可能在精神病发作前几年就已经存在了。

研究小组还发现，夜间睡眠不足、3岁半时晚睡的儿童与BPD症状有关。这些结果表明，从幼儿到青少年患有BPD有一种特殊的途径，这与精神病相关的途径是分开的。

最后，研究人员调查了10岁儿童的抑郁症状是否可以介导青少年睡眠与青少年精神障碍之间的联系。他们发现此种联系，但这种中介作用在BPD中没有观察到，这表明睡眠问题和BPD症状之间存在直接联系。

研究人员决定找出原因并提出预防措施

青春期是研究许多精神疾病（包括精神病或BPD）发病的关键发育期。这是因为大脑和荷尔蒙在这个阶段发生了变化。关键是要找出可能增加青少年易患这些疾病的风险因素，找出高危人群，并采取有效的干预措施。这项研究有助于我们了解这个过程，以及目标可能是什么。睡眠可能是最重要的潜在因素之一，我们可以通过有效的早期干预来影响睡眠，因此了解这些联系非常重要。

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