父母吸烟，孩子更容易肥胖，一定要重视！

有研究表明，儿童时期较高的体重指数(BMI)与在子宫内和成长过程中吸烟、空气污染和某些城市地区的某些特征有关。与社会经济地位的差异无关。这项新研究是首次全面分析与儿童肥胖有关的环境因素。

研究试图了解环境暴露的总体情况

“人们一生中不会只接触一种化学物质，”南加州大学凯克医学院预防医学教授、该研究的资深作者利达•查茨博士说。

“他们接触多种化学物质。有鉴于此，我们试图了解环境暴露的总体情况。”

查茨博士和她的同事们正在探究这些暴露因素，这是一项旨在补充对基因组研究。

正如许多基因组研究试图阐明基因的含量如何影响健康一样，这类研究试图阐明从受孕开始的每一种环境影响是如何影响健康的。

研究收集了1300名儿童的数据进行分析

这种新方法与传统的人口健康调查方法不同，它只关注给定调查中的一个或两个环境因素。

总共，这篇论文调查了173个因素，其中77个在怀孕期间，96个在儿童时期。其中包括空气污染物、家庭的人为环境、进入绿地、烟草烟雾以及重金属和杀虫剂等化学污染物。

研究人员对来自六个欧洲国家(法国、希腊、立陶宛、挪威、西班牙和英国)的1300名6至11岁儿童进行了研究。

通过一个被称为人类早期生活暴露(HELIX)研究的纵向合作研究项目，收集了关于这些妇女从怀孕开始及其子女的数据。

吸烟、空气污染和缺乏锻炼是与高BMI关系最为显著的三大因素

母亲孕期吸烟与儿童高BMI的关系最为显著，也是唯一一个与之显著相关的产前因素。此外，通过儿童尿样中某种化学物质的含量，证明高BMI与二手烟暴露有关。

综上所述，这些发现表明，改掉这个习惯——或永远不复吸——是父母保护后代长期健康的一种方式。

暴露于空气污染，无论室内还是室外，是另一个与较高体重指数相关的因素。具体的污染物是二氧化氮——汽车尾气和化石燃料燃烧时释放的其他气体的成分——以及大气中的颗粒物。

儿童居住地区的某些属性也显示出与BMI的强烈相关性。居住在人口稠密地区的儿童体重指数较高。但在商业、社区服务、教育机构、餐馆和购物等设施密集的地区上学的人的BMI较低，这是一个社区步行能力的代表。

查茨博士表示“有了更多的设施，孩子们可以走路、骑自行车、去做运动。”

更好地了解环境暴露的影响可以提早干预儿童肥胖的趋势

研究人员指出，更好地了解环境暴露的影响可以创造机会，采取行动扭转儿童肥胖增加的趋势，最终减轻其长期危险。

“这些发现提供了进一步的证据，证明在生命早期改变环境暴露可以限制肥胖和相关并发症的风险，”ISGlobal的研究教授、HELIX项目的首席研究员Martine Vrijheid说道。“这对公众健康的影响非常重要，因为这些结果可能有助于识别与肥胖相关的暴露，这些暴露可以作为早期预防和干预的目标。”

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