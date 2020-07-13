未成年？儿童？国内竟然也有这事？“国内版N号房”案件告破

今年3月，有网友举报多家网站长期散布儿童色情内容。大家还记得吗?这些网站需注册会员并充值后才可以观看和下载，被网友称为“国内版N号房”。

非常可怕的是，百万人观看却无动于衷：其中一个网站注册总用户数达到855万人，另一个网站每三四分钟都会有多名用户缴费成为新会员。现在，事情有结果了。

“N号房”一词源于韩国，一般指的是N号房案件。

百度给出的解释是，指通过社交平台Telegram上建立多个秘密聊天房间，将被威胁的女性(包括未成年人)作为性奴役的对象，并在房间内共享非法拍摄的性视频和照片的案件。因为有多个聊天室，所以叫做N号房。

截至3月22日，韩国警方所掌握线索的被害女性多达74人，有16人为未成年，最小的受害者年仅11岁。另有消息，受到加害的韩国女性超过一万人。

犯罪者把这些女性当作奴隶一样对待，凌辱手段包括但不限于要求这些女生在自己身上用小刀刻“奴隶”字样，吃屎，在下体内塞入剪刀，剪掉乳头、被指定的人强奸等，极其残忍!

据悉，韩国高达26万人曾加入过房间共享非法传播物(只有2名大学生主动追踪这个时间，其余的都为之欢呼、消费)!

这是什么概念?韩国总人口才5200余万，男性约占一半，粗略估计的话，这就相当于每100个韩国男子里就有一个人“N号房”用户，进过这个房间。这还不包括哪些不会上网的老人、孩子，真实比例只会更大。受害者甚至可能在街头或乘地铁时，就能迎面碰到加害者！

这些人兴致勃勃地在屏幕前围观甚至是“欣赏”着女性受害的全部过程，简直泯灭人性!

但这些人并不觉得自己有错，坚称自己无罪，甚至认为自己才是受害者。

“交了费，直播间却没有了，这是诈骗罪，我们才是受害者吧?”

“毕竟男人有这方面欲望是理所当然的，也要被责罚吗?”

唯一能让那些韩国男人异常兴奋的是，有“N号房”视频流出。

事实上，每个人都应该知道“拍摄的人、上传的人、观看视频的人、冷漠旁观的人，他们都是罪犯。”

事情回顾：儿童色情网站调查，服务器藏境外

3月26日，一位微博大V举报芽苗论坛、萝莉网、呦~乐园、次元公馆、萝莉天国等多家色情网站长期散布儿童色情内容，公开号召网友一起举报。

这些网站的首页均充斥着未成年裸露身体的图片，以及“四岁幼女”“大眼漂亮萝莉”“初高中生”等字眼，吸引用户注册并充值30元至3000元不等成为会员。此外，有网站通过诱导方式让用户上传、传播色情内容，或类似传销的方式发展会员。

据悉，由于这些网站的服务器在国外，即使被举报也很难找到网站涉事人员。

全国“扫黄打非”办公室@扫黄打非很快回应此事，表示将协调相关执法部门循线追查、扩线深挖，重拳打击那些制售传播淫秽色情信息尤其是涉儿童色情信息的不法分子，严厉追究法律责任，严惩不贷、绝不姑息。

最心进展： #国内版N号房网站#被查处

7月9日，全国“扫黄打非”办公室@扫黄打非通报“国内版N号房网站”查处进展。

网站“爱萝莉吧”传播淫秽物品牟利案被成功侦破，逮捕2人，查获涉未成年人淫秽视频160余部。让很多人意外的是，该案幕后主导竟然是重庆某大一学生。今年1月，其通过境外服务器架设网站，以充值会员方式传播涉未成年人淫秽视频，点击量200余万次，充值会员近万人。此外，另一起依据线索形成的案件还正在积极侦破中。

还有一点值得注意，据全国“扫黄打非”办公室所述，经研判，网传所谓“国内版N号房网站”其传播方式、组织架构与韩国“N号房”存在明显差异，属于日常打击的一般性境外淫秽色情网站。

罗翔教授：付费围观者并不无辜

对于#国内版N号房网站#，现任中国政法大学刑事司法学院刑法学研究所所长罗翔教授从视频制作者和视频围观者2个方面分析了中国法律对N号房事件的处理方式。

罗翔教授表示，本案中制作者起码涉及两类犯罪，一类是性犯罪，一类是传播淫秽物品类犯罪。他还强调视频制作者是在公共场所当众侵犯受害者，这显然属于刑法中的加重情节。

罗翔还表示，明知道对方要性侵他人不阻止反而予以资助，那便可以划入共同犯罪的讨论范畴。

专家建议重拳打击儿童色情信息“消费者”

在国外一些国家，儿童色情属于严重违法。不仅是制作、贩卖、传播行为外，持有和下载儿童色情信息的也是违法的。目前，我国的法律法规的相关处罚尚无法规制观看者、“消费者”。

有专家指出，为有效清理涉儿童色情信息，有必要考虑将观看、浏览、下载、持有儿童色情信息的行为列入打击范畴，让这些突破人性底线的“消费”儿童的行为受到应有惩戒，进而让涉儿童色情信息失去市场需求和滋生土壤。

一个人能做的事情有限，但如果什么都不做，那么不就是沉默的帮凶。最后附上微博私信“一键举报”信息，如果看到相关涉黄涉非违法问题，请及时举报。

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