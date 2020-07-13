小心了！这4种文具，是孩子健康的“隐形破坏者”

你知道吗？看似必要的文具，有的却会对孩子的健康造成严重威胁，孩子长时间使用会出现哮喘、结膜炎、过敏性鼻炎等疾病，今天我们就来一一盘点这些“隐形破坏者”：

1.涂改液

很多孩子都会用到涂改液，做作业写错了，用涂改液涂一涂就能修改了。但涂改液中含有烯、苯等有毒物质，孩子长期闻着涂改液的刺鼻气味，会影响到身体健康。

涂改液是一种化学合成物，虽然体积较小，但具有较强的毒性。尤其是涂改液中含有二甲苯，孩子长期使用可能会对肾脏、肝脏等器官造成慢性损伤，甚至有可能导致白血病等严重疾病。

小提醒：

让孩子少用涂改液，如果一定要用，别让涂改液沾到皮肤上，并且用完后要及时洗手。

√ 洗掉涂改液的小妙招：将风油精涂抹在沾有涂改液的皮肤上，然后用纸巾擦拭，这样就很容易清除啦！

如果涂改液溅到衣服上，也可以用风油精祛除。等涂改液干了后，用风油精将相应部位浸湿，用手揉搓衣服几下就好了。

2.作业本

相信很多人不会想到，作业本也会损害孩子的身体健康！没错，有的父母会选择纸张特别白的作业本，认为纸张越白作业本质量越好。实际上，特别白的作业本在生产过程中会使用大量荧光增白剂，而这恰恰会伤害到孩子。

与其他化学成分相比，荧光物质更难分解。它会在人体内集聚，导致免疫力降低，严重危害人体健康。体内集聚的荧光物质如果达到一定剂量，很容易导致细胞发生癌变，一定要警惕。另外，荧光物质接触到伤口，会与蛋白质结合，影响伤口愈合。孩子摄入过量的荧光增白剂，会严重危害眼睛、皮肤等身体器官的健康，特别是身体尚未发育完善、抵抗力较低的小学生。

小提醒：

孩子长期使用含有荧光增白剂的作业本，会对视力发育造成严重影响。另外，荧光增白剂进入人体后，会加重肝脏的代谢负担。因此，大家在给孩子购买作业本时，不要购买颜色很白、在自然光下很刺眼的笔记本或作业本。相反，作业本纸质偏黄，很可能是回收的环保纸，这种作业本既环保又健康，很适合给孩子使用。

3.铅笔

正常使用铅笔是没什么问题的，但如果熊孩子总是用铅笔在脸上、手上涂涂画画，这样就很容易引起铅中毒。

孩子发生铅中毒，不但会妨碍大脑发育，还会造成神经系统功能损伤，而且这种损伤往往不可逆转。而且铅中毒是一个长期发展的过程，刚开始症状不明显，但随着铅元素在体内越积越多，慢慢就会影响孩子身心发育。

铅元素被人体吸收后，就难以排出。如果孩子出现注意力分散、多动、学习困难、成绩突降等表现，就要考虑到铅中毒。另外，孩子出现自控力差、坐不住、总想踢东西等表现，也有可能是铅中毒的先兆。

小提醒：

孩子用完铅笔或蜡笔、玩完玩具后，要立即洗手，以免“铅从口入”。日常生活中，让孩子少去车辆较多的地方玩耍。另外，定期带孩子体检，遵医嘱做血检，做到早发现早治疗。

4.香味橡皮

诸如带有苹果、哈密瓜、橘子等水果味的橡皮、笔芯等文具都深受孩子们的欢迎，而这种香味玩具的甲醛、笨等挥发性物质含量较高，对身体健康有不小的危害，孩子还是少用为妙。

此外，荧光笔这种文具曾风靡一时，尤其是带水果味的，许多孩子小孩子都钟情于香味的文具，比如带有果香味的涂改液、圆珠笔等。殊不知，这些文具有可能含有对身体有害的物质，对健康不利。

小提醒：

很多带有香味的橡皮和水彩笔的主要原料是聚氯乙烯树脂塑料和工业香料等化工材料，这些原料含有甲醛、铅等对人体有害的物质，孩子长期接触会影响身体健康。

大家在给孩子购买文具时，最好去正规商店购买，不要购买芳香类玩具，也不要让他使用不沾胶、涂改液等文具。如果孩子不小心将少量橡皮或颜料吞入腹中，也不要慌，这些物质通常会被人体排出体外，只需让他多喝水，多吃粗纤维含量高的蔬菜，帮助排泄。

建议去大商场购买正规厂家出产的文具，购买时要挑选颜色正常、没有刺激性气味的文具，这样安全有保证。小摊子，尤其是学校门口的流动摊子出售的文具，最好不要购买。另外，购买文具时要认真查看外包装，比如是否符合国家标准、有没有厂名、厂址、联系电话等基本信息。不要只盯着文具是否好看，而忽略了文具的安全性。

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