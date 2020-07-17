转圈圈、拔萝卜……这些游戏害娃不浅，很多家长都不知道！

亲子游戏可以促进孩子的身心发展，还能增进亲子感情，但你知道吗？有些游戏会危害宝宝健康和安全，比如常见的转圈圈、拔萝卜！所以，赶紧停下来！

1.转圈圈

有的家长会用手握住宝宝的手腕，然后快速转圈圈。转得宝宝头晕目眩，甚至都无法站稳。

危害：

玩这种游戏极易造成宝宝关节拉伤，导致肩关节和肘关节半脱位或脱位。

2.捏鼻子

有的人想逗宝宝发笑，或者觉得宝宝鼻子有点扁，就会用手去捏他的鼻子。

危害：

宝宝鼻子里血管丰富，鼻粘膜娇嫩，在外力作用下很容易发生出血或造成粘膜损伤，甚至会导致感染。而且，宝宝耳咽管很直、很短、很粗，位置还比成人低。经常捏鼻子，会使鼻腔分泌物通过耳咽管流入中耳，引起中耳炎。如果爸爸妈妈手上有感冒病毒，还会让宝宝患上感冒。

3.坐飞机

这种游戏就是大人用手将宝宝小屁屁托住，向上抛高高。

危害：

这种玩法除了容易摔伤宝宝外，还会让他惹上“摇晃综合征”，甚至有可能导致脑瘫。上抛、自由下落都会产生速度差，类似坐过山车或飞机起降时的加速度。宝宝脑血管和脑组织都比大人娇嫩脆弱，加速度会让脆弱的脑组织和颅骨发生碰撞，引发脑震荡、脑挫裂伤等病症，甚至危及生命。

4.拔萝卜

大人双手将宝宝下巴托住，然后向上提，把小孩子逗得哈哈大笑。

危害：

玩“拔萝卜”很容易扭伤宝宝脖子，甚至造成脊椎骨损伤，轻则疼痛难忍，重则引发瘫痪。

5.找“小鸡鸡”

有的人喜欢用手捏宝宝的“小鸡鸡”，或者逗宝宝去抓自己的“小鸡鸡”。

危害：

宝宝的尿道粘膜和生殖器娇嫩，容易损伤，而且这种游戏有可能会让宝宝长大后养成手淫的恶习。另外，大人的手上有很多病菌，摸宝宝小鸡鸡会让病菌趁虚而入引发感染。此前有过新闻说大人逗弄宝宝小鸡鸡，导致宝宝患上性病的。

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