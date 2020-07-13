小时候想要的哆啦A梦“记忆面包”，终于有老师做出来啦！网友大赞暖心~

《哆啦A梦》陪伴无数人度过了纯真的童年时代，承载了一代人的儿时记忆。在动漫中，除了一起打闹的小伙伴外，最令人羡慕的就是哆啦A梦的神奇口袋了吧。在那个无穷无尽的口袋中，有着各种各样来自未来的道具，它们往往都有着神奇的功能。

其中一件令我印象深刻的神器就是记忆面包。在动漫里，大雄因为担心考试而焦头烂额，忍不住向哆啦A梦求助，希望能得到一种道具来应付考试。

一开始哆啦A梦拿出了电风扇和动物灯，前者可以吹走学校，后者可以把老师变成怪兽，但是我们的主人公大雄性格懦弱不敢用，于是哆啦A梦无可奈何地拿出了记忆面包。只要将课文贴到面包上，印上内容然后吃下，就能把知识全部背下来。

这就是无数学子梦寐以求的考！试！神！器！

现实版“记忆面包”，满是考点

令人没想到的是，就在今年7月7日，高考前夕，深圳一位班主任加班加点，通宵为学生们准备了“记忆面包”，上面密密麻麻全是考点。

做出“记忆面包”的老师是龙城高级中学高三14班90后班主任陈伟锋，7月6日晚上，他花了整晚的时间，用巧克力奶油做了记忆面包，当做早餐送给了班里的学生们。陈老师以这样的方式，祝愿学生们“干掉它，牢记所有公式”，也祝所有考生“题题”会做、“科科”顺利。

考前一个月想出创意，通宵制作

陈老师今年带的班级高三，心系学子的他很想为学生们准备一个惊喜，好让他们在考前放松心态。考前一个月时，他便有了制作“记忆面包”的想法，本来打算亲手制作面包，但是工作繁忙，陈老师只好去买了面包，自己亲手用奶油写上公式。

陈老师教的科目是物理，于是他在面包上写满了高中物理学科必修一到选修3-5的考试要点，陈老师表示，“之前我也给学生亲手写过这些公式，这次希望学生们考前要多看看，用面包筑成他们的形象记忆的基础，这样的方式往往比冰冷的试卷来得更加直观和高效。”

考虑到面包新鲜度，陈老师决定考前一天再做好。7日凌晨1点，陈老师在家长群里发了制作面包的场景，并承诺“我的工作刚刚开始，给学生准备50份记忆面包”，以这样的方式与学生们一起奋斗到最后。

一直到凌晨5点39分，陈老师才完成了“记忆面包”的制作。之后便将面包打包，趁着学生还没到教室，将面包发到每个人的课桌上。陈老师也有自己的小遗憾，“其实很遗憾我没有看到学生们看到面包那一刻的画面。”

怕影响考试，提醒学生今天不吃，平复情绪

放好面包后，陈老师回办公室稍微休息了一下。7点半时，陈老师去教室巡视，很多学生都已经收到了这份惊喜，在确认是陈老师制作的之后，学生们都很感动。陈老师还贴心地让学生们平复情绪，以免影响考试。

不仅如此，虽然陈老师耗费了整晚制作面包，但为了不影响学生考试，陈老师还提醒大家不要当天早上吃。“我会提醒学生不是今天吃，不要吃坏肚子影响考试，可以今晚再吃或者索性不要吃。”

家长、网友纷纷点赞，倍感暖心

对于陈老师的暖心举动，不仅家长们倍感暖心，网友也深受感动。大家纷纷点赞，并感慨道，“满满的爱心，真用心”，“阳光、帅气、正能量满满的，最温暖的老师！”“感恩有您陈老师，相信孩子们会铭记终身的。”

陈老师不但暖心，而且是一位十分优秀的老师。据介绍，陈伟锋老师毕业于华南师范大学物理系，这是他成为教师的第6年，高三14班是他带的第三届高三学生。他是龙城高级中学物理教师，龙岗区骨干教师，龙岗区优秀教师，个人荣誉上，曾获深圳市高考模拟命题大赛一等奖，两届市微课制作大赛一等奖，市教育云项目教学应用优秀课例，区教学基本功大赛一等奖，所带班级曾获市特色班集体，指导学生获市青少年科技创新大赛一等奖。

相信有这样一位暖心且优秀的班主任，陈老师的学生们一定可以考出好成绩！也祝福所有的考生们都能高考顺利，金榜题名！

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