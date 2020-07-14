孩子喝酸奶越多越好？这些知识一定要知道！

现在，很多家长会为孩子选购酸奶来补充营养。但是由于选购知识了解得不多，不少人走入了误区。今天就跟大家说说选购酸奶的常见误区。

1. 酸奶的补钙效果比不上鲜奶

一些家长在购买饮品的时候在选择鲜奶还是酸奶上纠结。有的家长认为“酸奶虽然营养价值高，但是补钙效果不好说，肯定买鲜奶更好。”事实是真的如此吗？

事实上，酸奶补钙效果比不上鲜奶的这种说法是没有科学依据的。酸奶经过发酵制成，其中的钙的损失并不大。而且，在发酵的过程中，20%左右的蛋白质、糖被分解为半乳糖和乳酸、氨基酸和小的肽链等小的分子。不仅如此，奶的脂肪含量通常是3%-5%，经发酵后的奶氨基酸增加2倍。有了这些变化，酸奶更易被孩子消化、吸收，各种营养素的利用率提高了不少。从这个意义上来说，孩子喝酸奶补钙效果更好。

2. 酸奶喝得越多越好

也有家长认可酸奶的营养价值，便将酸奶当做孩子的日常饮品，甚至“当水来喝”。这一做法也不可取，酸奶虽然有营养，但也要适量饮用才行。

专家给出的建议是，1周岁以上的孩子就可以开始喝酸奶了，每天宜饮用1-3小杯(125克/杯)。如果把酸奶当做2餐之间的零食，那么下一餐的进食量可以适当减少一些，这么做不会影响孩子健康。要注意的是，如果孩子肥胖，那么可以让他晚餐前1小时喝酸奶，晚餐的主食和肉食减半，蔬菜照常，来帮助孩子控制体重。

另外，酸奶所含的益生菌对人体有利，但正处在发育中的孩子对益生菌的需求量不大，如果酸奶喝太多反而会刺激娇弱的肠胃。

3. 酸奶的菌种越多越好

不少家长在选购酸奶时很重其所含的益生菌，甚至为人菌种越多越好。有些健字号的酸奶所含菌种丰富，比普通酸奶多出乳双歧杆菌BB-12和嗜酸乳杆菌等菌种。

益生菌指的是对机体有益的微生物，自身有一定的营养价值，可帮助平衡肠道有益菌群。酸奶中的益生菌通常含有乳双歧杆菌、嗜酸乳杆菌、保加利亚乳杆菌等。但并非酸奶所含的菌种越多越好。事实上，酸奶的优劣主要看菌种的种类和性能。目前，乳酸菌是最具代表性的肠内益生菌，也是国际上公认最安全的菌种，酸奶所含以乳酸菌为代表的益生菌越多越好。

有些产品特意标明其所含菌群的数量，举个栗子，每1kg含有100亿个乳双歧杆菌BB—12。这里酸奶中含活菌的数量是它的主要指标，这一数值越大越好。要知道，活菌数值低，对机体起不到相应的有益效果。

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