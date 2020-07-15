雨҈雨҈雨҈雨҈雨҈……黄梅季，这些事家长要留心

进入7月，原以为要面对炎夏高温天，没想到却撞上了超长梅雨季。雨雨雨，家里衣服洗了不干，被子床单晒不了，家里各个角落开始发霉，食物也开始生菌，这就很容易影响到孩子的身体健康，像皮肤病、呼吸道疾病、消化系统疾病也开始高发。

不仅仅如此，整天阴沉沉，没完没了的下雨也很容易影响小家伙的情绪，出不了门快乐地玩耍，小东西的脾气也越来越差了。

so，作为家长，还是要多留心呐，下面这些注意事项可一定要做做好：

黄梅天 ，宝宝怎么吃

在这个季节，宝宝的饮食要保持清淡，吃少油、易消化的食物为宜。像最近上市的杨梅、樱桃等水果能可以提高食欲，提升肠胃吸收力，可以适量让宝宝多吃一些。不过，吃水果前，记得一定要清洗干净哦，以免病从口入。

推荐食谱：冬瓜粥

做法：粳米30g，冬瓜150g。

做法：冬瓜切块，与粳米一起入锅，倒入适量清水，熬煮成粥。

宝宝情绪不佳，怎么办？

初夏时节，白天长黑夜短，大家要当好榜样，和宝宝一起养成早睡早起的好习惯。另外，大家要注意调节情绪，让自己和宝宝都保持乐观开朗的好心情。

如果孩子出现忧郁、厌学等表现时，大家要及时开导他，帮他克服困难，从不良情绪中走出来。可以试试玩一些室内亲子游戏，让宝贝high起来~

梅雨季，预防宝宝生病的正确措施



上文说道，梅雨季很容易引发健康问题，如何避免宝宝生病，各位家长要做到以下几点：

1.营造良好生活环境

大家可以和宝宝一起叠衣服、整理玩具、将房间收拾得干干净净，这样宝宝和大人的心情都会变号哦~更关键的是，玩具干净了可以减少病菌感染风险，让宝贝健健康康。

另外，衣物要仔细清洗，然后妥善保存。蛀虫虫卵和真菌是导致衣物发生霉蛀的“元凶”，它们在梅雨季节快速繁殖，会将衣物破坏。所以，防霉防蛀的关键在于要把衣服洗干净了。如果是高档衣物，必要时可以送到专业干洗店进行清洗。

还可以利用安全的防霉防蛀剂，只需将防霉防蛀剂悬挂在衣物上方大概10cm的地方，便可让其有效成分发挥作用。

2.注意季节养生

适当的体育锻炼有益于身体健康，可以帮助宝宝散发体内热量和湿气。不下雨的时候，建议大家带宝宝外出散步，活动一下筋骨，宝宝的运动量也不用太大，让他稍微出点汗就行。

另外，像现在这个季节，大晴天或者中午时分，人就会感到很热很容易出汗，这个时候就要及时给宝宝更换衣物。

宝宝运动后要记得洗澡，但不要出汗后就立马洗澡，应休息30至60分钟后再洗。

3.防止“病从口入”

梅雨季节，食物很容易发生变质，食物一定要保存好。建议给宝宝吃新鲜食物，那些容易霉变的食物要及时放入冰箱里冷藏。从冰箱里取出的隔夜食品，要用明火烧熟煮透后再食用。

4.做好个人卫生

不注意个人卫生，会让霉菌乘虚而入。大人被霉菌感染，有可能通过直接接触传染给宝宝。因此，大人和宝宝都要注意个人卫生，养成良好的卫生习惯。如果出现感染症状，要及时去医院就诊。

梅雨季，宝宝衣服干不了怎么办



小编整理了以下这些技巧，能帮助宝妈们快速晒干衣服：

技巧一、烘干

最常用也最简单的方法就是它了，像袜子、毛巾这样的小物件，可以放到能散热的物品上，通过提高温度来烘干衣物。

TIPs：仅限比较小的衣物，如宝宝的袜子啊之类的，大人的衣服太大了就不要拿来烘了，太费时了~

技巧二、冷冻

将衣服洗好脱水之后，用毛巾包起来，放到冰箱的冷冻室。七八个小时后把衣服取出来，挂到阳台上，一会会就干了。

TIPs：这种方法晾干的衣服没有霉味，而且干得快。

技巧三、吹风机

关于这个方法就不多说了，每个妈妈应该都试过。

TIPs：吹风机调在冷风档吹较好。如果怕衣服有霉味，可以在洗好衣服后，再用加油少量醋的水清洗一遍，能去除霉味。

技巧四：变形衣架

将铁丝衣架用钳子夹变形，使衣服在晾晒的时候前后不贴在一起，增加通风面。

TIPs：可以将两端向前弯曲，使衣架变成立体的。

技巧五、黑色袋子

用干净的大号黑色垃圾袋或者布袋，剪开到能完全遮住衣服的大小，然后和衣服一起挂到阳台。

TIPs：黑色可以吸收更多的紫外线，而且可以杀菌。

以上方法宝妈们可以试试，毕竟梅雨天气还有一段时间呢，这可是一场持久战！

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