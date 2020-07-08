爷爷中流弹身亡，3岁孙子坐在尸体旁，眼神里尽是恐惧

据印度新德里电视台报道，7月1日，印度查谟和克什米尔邦发生一起让人心痛的悲剧。一名男子在路上被一颗流弹击中，当场死亡，而他年仅3岁的孙子已被吓傻，呆呆地坐在爷爷旁边，让人看了心碎。

爷孙俩乘车遭枪击，爷爷被流弹击中

据悉，这起悲剧发生在查谟和克什米尔邦的索波尔镇。7月1日上午，这对爷孙一同坐车前往库普瓦拉区。汽车途径索波尔镇时，突然有一群人莫名开始朝汽车方向开枪。

警方表示，男子马上停车，从车里跑出来想带孙子找一个安全的地方躲避。没想到，他被一颗流弹击中，当场倒地身亡。幸运的是，孙子躲过一劫。

随后，这名3岁男童被赶到的警察救走。据当时在场的警察透露，他们赶到现场时，发现孩子已经“被吓傻”，呆呆地坐在爷爷尸体旁。

警方救走男童，男孩害怕地大哭

警方表示，这群歹徒的袭击目标并不是这对爷孙，而是驻防在附近的中央后备警察部队。当这群歹徒发起袭击时，警方立即对他们发起反击。据了解，在这场袭击中，还有一名警察当场被打死。

随后，这名男童被带到安全地带安置下来。在警方发布的照片中，男童在警车上吓得大哭，周围人给了他一些巧克力和饼干。

据悉，上个星期，一名6岁男童在一辆停着的车里睡觉时，被一颗子弹击中身亡。警方透露，当时有人骑自行车从附近路过，故意用手枪打了几枪。

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