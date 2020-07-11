这些运动要拉入黑名单，不适合孩子！

运动对孩子成长发育有益，但是并不是所有的运动都适合孩子，有些运动反而会危害身体健康，赶紧来了解一下。

1.扳手腕

孩子四肢关节的关节囊坚固性差，比较松弛，玩扳手腕游戏很容易发生扭伤。另外，玩掰手腕游戏时需要屏住呼吸，这样有可能导致胸腔内压力快速升高，导致静脉血向心脏回流不畅。扳手腕游戏结束后，静脉里滞留的大量血液会猛然冲进心房内，会对心壁造成强烈冲击，并不适合孩子较弱的身体。

2.长跑

人的个子高矮和全身骨细胞的生长发育密切相关。孩子经常长跑会消耗大量能量，容易导致营养不能满足生长发育需求，延缓了骨细胞生长速度，不利于正常的生长发育。

3.拔河

拔河比赛具有对抗性强、运动强度大的特点，队员需要有强大的耐久力和静止力。孩子的心脏功能发育还不成熟，心肌娇嫩，承受如此高强度的负荷比较困难。另外，孩子拔河时还容易发生软组织损伤和腕关节脱臼。

4.倒立

虽然孩子有很强的眼压调节功能，但如果经常倒立或者长时间倒立，会对眼睛的眼压调节功能造成损害。

对于正处于成长期的孩子而言，运动是一件既好玩又有益的事，能够促进身心健康，为以后的发展打下良好基础，但一定要选对运动，以上这些运动可要避开哦~

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