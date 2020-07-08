痛心！贵州公交坠湖已致21死，这些保命术一定要教给娃！

昨天中午12时许，正当人们热烈讨论高考作文时，突然传来一个噩耗——贵州安顺一载有学生大巴车冲进水库。

据悉，这辆车牌号为贵G02086D的2路公交车，当时从安顺火车站驶向客车东站。在途经虹山湖大坝中段时先放慢车速避开其他车辆后，突然左转加速冲破石护栏坠入湖中。

经全力搜救，截至7日22时，共搜救出37 人，其中受伤 16 人，无生命体征 20 人，送医抢救无效死亡1人。12名学生5人死亡，6人正在接受治疗，1人已出院。驾驶员张某钢，男，52岁，已身亡，自97年起驾驶2路公交车。

事发后，相关部门迅速成立专案组展开事件调查，目前搜救工作还在继续进行。

太令人痛心了!愿逝者安息，生者坚强!

一旦意外发生，掌握以下知识关键时刻可救命！各位家长朋友们，学会后要教给孩子啊~

大巴车3大逃生通道的正确使用姿势

△ 车门

车门可以正常打开：快速从离自己最近的车门下车。若车门附件有火，用湿衣服包头冲出去。

车门无法打开：通过应季开关切断开门逃生。应急开关形状多是扳手状(像电扇的档位开关)，多在司机座位旁或车门顶部。

△ 车窗

利用安全锤的锤尖，猛击车窗玻璃4个角落，可迅速砸破车窗逃生。紧急时，可以用高跟鞋、钥匙等其他尖状硬物。

△ 紧急逃生天窗

一般，大巴、公交车所配备的天窗具有安全出口功能，大家按照提示旋转扳手或扭动开关后，用力向外推就能打开。需要注意的是，从天窗逃生对臂力有一定要求，老人和孩子来说可能不容易。

还有，如果发生火灾，千万不能走紧急逃生天窗！这是因为烟和火会向上升，天窗会成为烟气的密集区，反而更危险。

发生紧急事故时如何自救?

♦ 车辆落水

* 浅水区：车停稳后再行动

先等车停稳，一是因为车辆自重会致使车头前倾，二是水下情况不明。然后用安全锤或其他尖状硬物砸破玻璃逃离。

* 深水区(意味着水没过车厢顶部)：水压平衡后再行动

先等水压平衡。要知道，车厢内灌入大部分水车内外形成压强差，此时车门无法打开。水灌入车内需要30—60s，这个时候车内可能出现氧气不足，一定要尽量保持冷静，可以减少氧气消耗。等水即将淹到肩部或头部也就是车内外水压平衡时，再打开车门逃生。

若车门因电路失灵打不开，可用安全锤砸破车窗逃生。(ps：相比前挡风玻璃，边窗玻璃更容易击碎)

Tip：车辆侧翻更要小心

一旦车辆落水发生侧翻，更要保持冷静，以便迅速判断车身姿态。此时，首先应及时解开安全带，如果难以解开，可利用安全锤或其他尖状硬物割断安全带，再通过车窗(建议选择更靠近水面的车窗)逃生。

砸窗前后还应注意2点：砸窗前深呼一口气，寻找可漂浮物品；砸窗后迅速离开车辆，如果车辆还在下落更要速速离开，赶快游向水面，等待救援。

有网友问不会游泳怎么办，普宁消防给出了答案。当然了，还是建议大家及早学会游泳。

♦ 车辆翻车

1.别急于解开安全带

先别着急解开安全带，而应先调整好身姿。如果乘坐的是大巴车更应谨记这点，因为大巴车内部空间大，盲目解开安全带容易二次摔伤。正确姿势是双手抓住座椅前方把手，确定身体固定后，一手解开安全带，慢慢把身体放下来。

2.破窗而出

如果车窗是封闭状态，应迅速用安全锤或其他尖状硬物砸破车窗，确定车外没有危险(警惕来往车辆)立即逃离。

3.从紧急逃生窗脱险

如果够不到逃离窗，车内人员应团结起来，先将一人托举出去，再通过上下接力把被困人员救出车厢。

♦ 车辆着火

1.寻找应急车门

如果车辆自燃了，电动门可能失灵而无法打开，此时要及时通过车门紧急开关打开车门。

2.用安全锤砸破车窗

用安全锤的锤头猛击每块玻璃的4个角落，而不是玻璃的中部位置。如果猛击的是中部位置，整块玻璃中部受到的压力被分摊，玻璃不容易破碎。

3.避免浓烟捂住口鼻

如果火势比较大，用湿毛巾捂住口鼻，同时尽量选择低下身子弯腰的姿态逃离，防止吸入燃烧产生的烟尘。

4.做到有序逃生

这一点很重要，以免二次受伤。

最后，还要强调的一点是，一旦发生紧急事故，在保证生命的前提下，财产能割舍就舍了吧，千万别因小失大！

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