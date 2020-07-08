8岁男童惨遭17岁少年毒打2小时，嫌犯家长恳求原谅：放他回去中考吧！

最近，一起男童被虐打的恶性事件让无数人愤怒不已。6月25日晚，在成都北门的某小区内，一男子将8岁男童拖入地下室暴打两小时，致男童多处受伤，满脸是血，现场更是血迹斑斑。

更让人揪心的是，这起故意伤害的事件，起因竟是男孩的一个小善举!

根据电梯内的视频监控显示，事情发生在6月25日晚上20:30左右。

这名8岁的男孩先上了电梯，在电梯门即将关闭之时，他见到一名男子准备进来，好心地帮忙摁开了电梯。可没想到，噩梦随之开启。

在电梯内，这名男子突然用手肘卡住男孩的脖子，将其拖出电梯。在我们看不见的地方，这名男子对男孩进行了多么惨无人道的虐打，无从得知。

但当家人在地下车库找到男孩的时候，已经是晚上11点。男孩满脸是血， 脖子上全是勒痕，身上满是划伤的口子。

多么残忍的凶手！而他仅仅是一位17岁的初三学生！

事情曝光后，当地警方迅速进行了案件通报。男童被送往医院接受治疗，打人者则因涉嫌故意杀人被依法刑拘。

按理说，这位已年满14周岁的少年，根据量刑受到应有的惩罚，事情可以就此了结。可没想到，嫌犯家属的反应更让人寒心!

嫌疑人张某的母亲先是在业主群卖惨，称自家孩子只有14岁。被戳穿后，又称孩子在学校受到了欺负，才对男孩下手的。她还向记者透露，孩子得过脑炎，智力有问题，企图逃避责任。

这位母亲更是毫不羞愧地向受害者家属恳求：孩子马上要中考了，希望能够放他回去考试，给他一个重新做人的机会!

而张某的奶奶，更是来到受害者家里，通过下跪的方式来求得原谅。

张某的母亲、奶奶对他的拳拳疼爱之心，我们都能感受到。可那位被毒打的男孩，还躺在医院的病床上。他所受到的伤害，是道歉、下跪能够弥补的吗?

从嫌疑人家属的反应也不难看出，这个孩子会变成这样，与家长的纵容溺爱脱不了干系。家长对孩子错误的置若罔闻，终将会以更大的错误爆发出来。

1.无底线的纵容，成就了孩子的恶

去年在大连发生的13岁男孩蔡某虐杀10岁女童的事件，震惊了不少人。这名他就舅舅眼中的“好孩子”将女童拐骗到家中，企图强奸，后因未遂将其用刀砍死。才13岁就犯下如此骇人听闻的罪行，很可能是反社会人格。

而在蔡某一步步走向深渊的道路上，他的父母根本就是纵容他的刽子手。根据了解，蔡某有多次骚扰以及尾随女性的前科，但他的父母选择视而不见。有被搂抱过的女童家长报警，蔡某某父母却很不讲理，认为女童诬陷宝贝儿子，自己的儿子不是这样的人。

而当蔡某犯下这样的罪行后，他的父母也选择了包庇。警察来到家里，他的母亲正淡定地擦拭地上的血迹。

在父母纵容下的孩子，就是如蔡某这般邪念不断、冷血至极。打人、骚扰都是小事，不需要教育。但总有一天，从小养成的恶魔会犯下更大的罪行，让父母也无力承担责任。

2.懂得承担责任，是对孩子最好的教育

当孩子犯了错后，家长都想要让他重新做人。可人生没有重新来过的机会，过去的罪行会始终伴随。与其如此，还不如早早地教会孩子：犯错就要承担责任，将罪行扼杀在苗头之中。

前不久，江苏宿迁的一名7名男孩，玩起了高空泼墨的游戏，导致邻居的衣服、楼体都遭了殃。面对儿子的“杰作”，母亲并未选择视而不见，也不是自己代替儿子道歉。而是和儿子一起，挨家挨户地登门道歉。并且将染色的衣服拿回家，和儿子一起清洗，洗不干净的就买新衣服赔偿给人家。

这位母亲称要让孩子在力所能及的情况下，自己承担起责任。我相信这位男孩在一声声道歉、一次次漂洗衣服中，能够清楚地懂得自己的一时游戏到底带来了多大的麻烦。以后再有类似的恶作剧冲动或是想犯错时，他一定会回想起在阳光下晒得脸通红的滋味，从而有所敬畏。

同时，让孩子自己承担应有责任，也会在他心中埋下责任心的种子。遇到问题，不要回避，努力地完成，是人格健全的孩子该有的品格。

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