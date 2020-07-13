夏季饮食要谨慎，宝宝吃饭要关注这几点

相信不少妈妈们发现，随着天气越来越热，宝宝的胃口越来越小，有些甚至还会经常腹泻，这让大家都非常头疼。其实之所以出现这种情况，是因为天气炎热，此时妈妈们就需要调整宝宝的护理方案，就比如下面这些事情，一定要认真对待。

夏季宝宝饮食要注意以下几点

1.试着调整食物

夏天天气炎热，宝宝体内的消化酶分泌减少，这会导致宝宝出现消化不良、肠炎的问题。所以此时妈妈们要想办法调整宝宝的饮食，多准备清淡易消化、不油腻的食物，比较推荐的有黄瓜、西红柿、莴笋、扁豆等含有丰富维生素c、胡萝卜素和无机盐的食物。日常饮食中可以多准备一些凉拌蔬菜，爽口又有营养，还可以适当加一点蒜泥，有助于预防肠道感染。

2.多喝一些水

夏天宝宝出汗量比较大，相应的体内水分流失也会变多，而宝宝体内含水量高，对缺水的耐受性比成人差，所以如果没有及时补充水分，那么就很可能出现缺水情况，严重的甚至可导致发热现象。

一般来说，夏天宝宝要摄入1100-1500ml的水，这其中约800ml可以通过日常的奶和食物中获取，剩下的则需要通过喝水来补充了。需要提醒的是，给宝宝喝白开水就行，果汁饮料对健康都有不利的影响，不做推荐。

3.补充维生素

出汗量大除了会损失不少电解质，还会损失大量维生素，比如维生素C、维生素B1、维生素B2等等，如果没有及时补充，那么宝宝就会出现身体疲累、抵抗力下降的情况。补充维生素C可以选择蔬菜和水果，维生素B1则可以通过粗粮来补充，维生素B2可以多让宝宝吃一些绿叶蔬菜。

4.冷饮不能多

夏天免不了吃一些雪糕、冰淇淋，无论是爸爸妈妈还是孩子都禁不住它的诱惑。然而冷饮低温、高糖的特性，并不适合大量食用，一方面是容易导致肥胖问题，另一方面也可能导致宝宝食欲下降，拒绝吃日常的食物。长此以往，宝宝很可能出现身体肥胖但营养不良的情况，严重的有可能引发儿童糖尿病。

5.餐具要清洁

夏天蚊虫变得活跃，如果厨房里的餐具暴露在外，那么很可能被污染。所以爸爸妈妈们一定要清洁餐具，并且存放于密封的碗橱或者消毒柜中，以保持餐具清洁。宝宝的餐具则可以定期消毒，推荐消毒锅、开水煮沸等等，最大程度地保障宝宝健康。

宝宝不爱吃饭怎么办？

夏天有不少宝宝不爱吃饭，那么此时该如何调整呢？

1.合理引导：孩子的学习能力强，所以想要他们认真吃饭，大人就要做好表率，到了饭点就准时坐在桌前，吃饭的时候也不要看手机、电视，尽量保持良好的吃饭习惯。

2.适量运动：运动可以增加能量消耗，宝宝对食物的需求也会变高。所以白天可以适当带着孩子运动运动，这样他们往往会饿的快一些，饭量也会增加。

3.控制零食：很多孩子不愿意吃饭是因为零食吃太多了，所以要控制宝宝的零食量，尤其是减少甜食、饮料的量，这些非常容易影响宝宝的胃口。

4.给与表扬：当孩子表现好的时候，要及时来一些表扬和鼓励，并且避免表现不好时批评孩子，以免孩子对吃饭产生抵触心理。

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