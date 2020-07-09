818“小鸡鸡”的尴尬事，有儿子的不妨看看

如果你家是男宝宝，那么你一定会时不时地要遇到些尴尬事，因为鹅子的小鸡鸡真的会有各种状况啊~

勃起（捂脸）、包皮、颜色深得有点过……作为一名少女妈妈，看到鹅子这样，真的好尬哇~

来吧，来跟我一起做功课，解决这些问题！

了解“小鸡鸡”

男宝宝的小鸡鸡结构和大人的基本一致，前部是龟头，外面包裹的一层皮肤就是我们常说的包皮，龟头下面区域是冠状沟。冠状沟较窄，由一个尿道海绵体、两条阴茎海绵体以及包在外面的筋膜和皮肤构成。阴茎海绵体中还有一条很细的海绵体动脉。

阴囊左右两侧分别包裹两边的睾丸和附睾，阴囊里包裹着以后生成精子的精巢。

男宝宝的阴茎和阴囊上全是纤维组织和经络，但又暴露在体外，所以非常脆弱和敏感。

那些“小鸡鸡”的尴尬事

1.包皮长要割

平常生活中，我们说的割包皮，是指包皮环切手术。如果包皮过长，并且影响正常排尿等生理生活，这类宝宝是需要割的。尤其是等到宝宝3岁，包皮仍不能退到龟头后方让龟头露出，说明是真性包茎，这时需根据医生的建议接受环切手术或包皮分离。如果没有的话，那么就真的没有必要。

2.体积较小

小男孩们聚在一起，总归要来个“赤裸相见“，这时有的父母就会发现自家娃的小鸡鸡比其他宝宝小，emmm，真的很担忧，会不会有问题？

别担心，宝宝小鸡鸡的形状也会存在差异啦，而且有的宝宝肚子看上去鼓鼓的，小鸡鸡被“埋进”鼓鼓的肚子下面啦，自然就看上去有些小咯~只要可以正常地小便，也没有出现任何不适，那就没有问题，不要想太多~

3.颜色较深

小鸡鸡的颜色有深有浅，有的宝宝色素沉积较浅，有的宝宝色素沉积较深，这都是正常现象，这真没什么事~

日常生活中，如何护理好“小鸡鸡”？

对于男宝宝来说，最难清洗的应该就是小鸡鸡了。不过，刚出生的宝宝因为包皮还紧紧沾附在龟头上，所以只要清洗外面的阴茎即可。大部分宝宝在2岁之前，包皮还不会和包头分开，家长在清洗的时候需要轻轻翻开包皮，但动作一定要轻柔，尤其是褶皱处更要花点心思。但小鸡鸡也绝不是天天都要翻开洗，偶尔清洗一次就行了。

由于生理结构不同，清洗男宝宝私处的时候不必遵循从前往后的清洁原则，但是清洁小鸡鸡的时候，要顺着离开宝宝身体的方向擦拭，然后再轻轻地扶直小鸡鸡，温柔的擦拭根部和阴囊表面褶皱的皮肤。平时大小便后要使用婴儿专用湿纸巾擦干净，洗澡的时候更要用棉布毛巾把大腿根部和外阴褶皱处清理干净。

需要注意的是，清理男宝宝的睾丸更要轻柔仔细，包括睾丸底部、阴茎、以及和皮肤接触的地方。

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