不会吧不会吧，爱咬指甲居然会患流感！你家娃有这癖好吗

生活中，很多孩子爱咬指甲，家长可要注意了，指甲里有很多污垢，而咬指甲会让病菌乘虚而入，小孩子也就容易感染到流感，特别是当下真是疫情严峻的时刻，更是要警惕！

有医生指出，比如，孩子排便后没有洗手或者在玩沙后又习惯咬指甲，这都很容易形成口手传播，引发感染，导致孩子生病。另外，经常咬指甲会使甲床和指甲不能完美贴合，嘴巴里的细菌有可能导致甲周和甲沟发炎，出现红、肿、痛、指甲剥离等症状，这会让孩子感到很不舒服。因此，一定要帮助孩子戒掉爱咬指甲的毛病哦~

那么，问题来了，该如何帮孩子戒掉呢？

如何纠正孩子咬指甲的习惯

1.转移孩子的注意力：当孩子想咬指甲的时候，给他喜欢的玩具，和他一起玩游戏，给他读故事等等来转移他的注意力，他会慢慢忘掉咬指甲这件事。

2.勤剪指甲：妈妈每个礼拜都要给孩子修剪2-3次的指甲，让宝宝养成良好的卫生习惯。指甲不长，孩子就没有机会来啃食了。不过需要注意的是，孩子的指甲小而且手又很嫩，在修剪时请一定要小心。

3.讲道理：如果宝宝有一定的认知力，通过讲道理的方法更有效。不要强行把他的手指拉出来，而是多和宝宝沟通，找到他为何喜欢咬指甲的原因，并耐心说服，好好安慰孩子。

简单几招，帮助孩子预防流感

1.保持屋内湿度和空气流通

研究发现，当室内湿度小于40%时，人的呼吸系统会变得干燥，纤毛运动变慢，灰尘极易附着在粘膜上，引发咽喉干痒和咳嗽。室内空气湿度低，还会降低呼吸系统的免疫力，引发和加重呼吸系统疾病。

所以，室内保持正常的湿度可以抑制病菌繁殖，减少流感等传染病的传播。增加室内湿度的方法有很多种，比如摆放植物、打开空气加湿器等。

另外，每天定时开窗换气也有助于预防流感。室内每开窗通风一次，就可以减少室内有害气体60%，建议大家每天多给房间透气，保持室内空气清新。

2.养成勤洗手的好习惯

感冒病毒能在手上存活70小时左右，而感冒病人在擤鼻涕时，手上就会沾染感冒病毒，身体健康的孩子和感冒患者接触或者摸过感冒患者的物品，手上也会沾染病毒。因此，勤洗手就显得非常重要，着同样适用于新冠肺炎的预防。

一定要让孩子饭前便后洗手的好习惯，孩子洗手可以使用洗手液以抑制细菌繁殖。洗手时，先涂抹洗手液，接着揉搓10-15秒使双手保持湿润，然后用水冲洗干净。大家也可以让孩子用酒精浓度不小于60%的杀菌纸巾擦手。

3.保证营养均衡摄入

流感病毒侵袭人体后是否会发病，主要和孩子的免疫力的强弱有关，而均衡饮食有助于孩子保持健康。要给孩子吃奶制品、豆和豆制品、蔬菜水果、谷物、禽肉和畜肉、蛋类等食物，保持食物多样化，做到食效互补。

这里要特别说下锌，锌具有调节免疫力的作用，体内多种酶需要锌的参与才能发挥作用，从而保持身体健康。另外，锌还具有抗感染的作用。豆类、粗粮、廋肉、海产品等食物中含锌量较高，可以让孩子多吃一些。

此外，还要多吃维生素C，维生素C是人体不可或缺的营养元素，能够降低毛细血管的通透性，从而形成屏障阻止病毒入侵细胞，保护机体器官。

提醒大家，孩子的日常饮食要保持清淡，不要多吃高糖、高蛋白、高脂肪等食物，因为这些食物会降低人体免疫力，而过咸饮食会使口腔溶菌酶和唾液分泌减少，并影响干扰素等抗病因子的分泌，让感冒病毒更容易侵袭呼吸道粘膜进而引发疾病。

4.出门戴口罩

众所周知，戴口罩是有效隔离病毒传播的好办法。这里有几点需要注意，一是戴口罩后，不要让孩子用手摸口罩，以免降低防护效果。如果触摸口罩，触摸前后都应认真洗手。

二是取下口罩时，最好不要接触口罩朝外部分，以免沾染病菌。三是用过的口罩要放入纸袋内包好，然后丢进有盖的垃圾桶里。

5.接种流感疫苗

流感病毒最大的特点是容易变异，到现在都很难控制传播和治愈。因此，对抗流感病毒的关键在于做好预防工作，而预防流感最有效、最简单的做法就是接种流感疫苗。流感病毒的防护效果可达70-90%，即使接种疫苗后感染流感病毒，症状也会比较轻而且不容易患上并发症。

流感疫苗的主要接种对象就是孩子。3岁以下孩子需接种两次，每次0.25ml；3岁以上孩子只需接种一次，每次0.5ml。我国南方地区最佳的接种时段是10月份到次年2月份，北方地区最佳的接种时段是10到12月份。一般来说，接种1-2周后，体内产生抗体。因此，大家最好在流感高峰期到来前半个月带孩子接种疫苗。

目前使用的流感疫苗只能预防三种流感毒株：甲I型、甲III型和乙型，对其他类型的流感毒株并没有效果，对其他细菌感染或病毒感染引起的普通感冒也无效。

提醒：孩子正在发热、处于急性感染期或者慢性病活动期，对鸡蛋过敏等，都不适宜接种疫苗。

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