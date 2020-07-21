被拉入“黑名单”的夏日玩具，不少孩子还在玩！

随着夏日的到来，很多玩具也成为了孩子们青睐的东西，最常见的有水枪、泡泡机、软泥、水宝宝等等。而在这些玩具中，有很多存在着一定的危险，可能对孩子的健康不利。这里就给大家整理了一份“黑名单”，家里有的赶紧处理掉。

1.水弹枪

由于吃鸡游戏风靡，越来越的孩子喜欢上了水弹枪。因为子弹是软绵绵的水宝宝，一碰就会碎开，似乎很安全的样子，所以不少家长也允许孩子玩。但其实水弹枪的威力很大，伤人事件也时有发生，此前就有新闻栏目做过类似的实验：

将西红柿放在一米开外，然后用水弹枪射击，不到5秒钟，西红柿就被打烂了，甚至还有不少水弹深嵌在果肉里。除此以外，还对相对较硬的鸡蛋和西瓜做了测试，基本都撑不了几发水弹就被打破打碎。不难看出，水弹枪的威力并不如大家所想的那么小，打到身上依然可能导致损伤。

除此以外，作为子弹的水宝宝也有不小的危险性：孩子对很多东西都有好奇心，并且还可能误吞。而水宝宝在泡水前很小，大约只有米粒那么大，而在泡水后可以立马膨胀数十倍，宝宝误服后很可能在体内膨胀，导致肠梗阻、肠管扩张，甚至会造成肠穿孔、肠坏死。

2.泡泡机

夏天不少公园里的孩子都喜欢玩泡泡机，配合着熟悉的音乐，确实非常有趣。但需要提醒的是，虽然泡泡机可能没太大安全问题，但是泡泡水可能存在质量问题。

如果泡泡水是三无产品，那么其成本就无法保证，之前就有新闻称有小朋友不小心把泡泡水洒在了脸上，皮肤受刺激出现了蜕皮、肿胀等问题。

所以说购买泡泡机一定要选择正规厂家的产品，并且每次玩完之后要及时用水冲洗手脸，这是因为泡泡水是弱碱性的，即便是正规产品也可能刺激宝宝的皮肤。

3.软泥/超轻土

软泥类玩具，因为其丰富的颜色、优良的可塑性而深受孩子的喜爱，但是有检测表明，有很多软泥玩具并不合规，其中有不少产品都含有超标的有毒物质和防腐剂。此前深圳消费者委员会就做过类似的监测，发现市面上很多产品都会添加一种名为硼砂的化学物质。

据了解，硼砂在工业上的用图比较广泛，比如清洁剂、杀虫剂等产品都会用到，但是因为有毒所以我国明令禁止在食品中添加硼砂。软泥中加了硼砂虽然可以增加其延展性，但是也附加了毒性。

如果宝宝有吃手的习惯，那么就很可能把硼砂吞入体内，导致急性中毒问题。此外长期接触或过量摄入，还可能会导致孩子消化系统、内分泌系统和神经系统蓄积性中毒，对他们的健康和发展都非常不利。

4.磁力玩具

目前市面上比较火的巴克球就是磁力玩具，因为可以自由组合，所以可以有效开发孩子的创造力。但是要知道孩子在玩耍的过程中，还可能把磁力球吞入体内，只吞了一颗问题不大，如果分次吞入多颗，那么就可能出现非常严重的后果。

此前就看到过新闻，一个小女孩把磁力球分次吞入多颗，没隔多久就出现剧烈的腹痛，妈妈就赶紧把她送进了医院。结果发现，磁力球在腹内吸在了一起，把肠道给夹穿了，所幸经过手术取出后很快就康复了~

所以这里严正提醒一下巴克球是成人玩具，不适合儿童，所以别给孩子买这类玩具了。

5.牙签弩

学校周边有不少店铺会卖一些小玩具，这其中就有一种叫做牙签弩的玩具，不要小看这个只有巴掌大的武器，事实上他的威力很大，可以轻松射穿纸板、气球，还能扎入西瓜、生肉里，换上钢针还能钉入石膏板，射穿塑料瓶，射出时速能达百公里。

如果孩子拥有这种玩具，那么很可能伤害彼此的身体、皮肤等，如果不小心摄入了眼睛等重要部位，那么可能导致终身遗憾。《人民日报》微博公开批评了这款玩具，马伊琍也曾呼吁孩子们要远离这种玩具，不能让孩子接触到。

孩子缺乏必要的安全意识，而作为监护人的我们，就一定要做好甄别，不要给孩子买上述危险的玩具了~

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