3岁女孩被连打9巴掌、3次拍倒，只因没好好吃饭？

虽然已经是2020年，但是依然有人会通过暴力教育孩子，近日网上就流出一段小女孩在家被打的视频：

视频不长，但是小女孩被大人连续打了9巴掌，脸部、手部、背部都被波及到，力气之大甚至把孩子拍倒3次，拍摄者称还能听到巴掌的声音，对此他非常生气，觉得孩子这么小不懂事很正常，不能这么教育。

打人者是妈妈，原因是不好好吃饭

该视频出现在网络后，立马引起了当地市民政、妇联的关注，并且当天晚上10点找到了当事人。据了解，视频中的两人是母子关系，女儿目前只有3岁。事情发生在当天下午的6点，打孩子的原因是她没有好好吃饭。

幸运的是，虽然小女孩被打得挺重的，但是并无大概，背部稍微有点皮外伤，精神正常。相关部门也已经联系了在外地工作的父亲回家，并且对打孩子母亲进行了批评教育。

打骂教育，带来的只有“恶”

生活中有很多家长在教育孩子的时候，会用暴力去解决，然而这么做却会给孩子带来很多不利的影响：

1.孩子容易自卑

经常被父母打骂的孩子，往往表现得比较顺从，这是因为他们害怕被殴打，迫不得已变得很听话。长此以往，孩子的自尊心受到不小的损伤，变得非常自卑，有些孩子甚至走上了自暴自弃的道路。

2.孩子脾气暴躁

孩子有着极强的模仿力，所以如果在家里总是被爸爸妈妈打，那么在外面就可能打其他孩子。而这种暴力性格一旦形成，那么就很难改掉，并且会影响孩子的一辈子：他们会性情暴躁、行为粗野，甚至形成攻击性人格。

3.孩子容易撒谎

不少家长一发现孩子犯错就打骂他，久而久之孩子为了不再被打就会撒谎，因为只要说一句谎话就能免受打骂。然而一个谎言需要无数个谎言去掩盖，所以孩子会逐渐养成撒谎的习惯。

4.孩子性格懦弱

经常被打的孩子，会对家长产生恐惧感，不敢接近。家长无论让他做什么的，他都无条件服从，不管这件事情对与错。而在这种绝对服从的环境下长大，孩子的性格会变得非常懦弱，未来比如在社会上也容易被欺负。

5.孩子容易固执

经常打骂孩子，不仅会伤害到他们的自尊心，还会导致对立情绪和逆反心理。为此不少孩子会故意捣乱、反抗，你想让孩子往东他偏要往西，反正就要惹你生气。另外还有些孩子越被打越不愿意认错，并且还会有离家出走的情况。

已经习惯打骂教育，该如何调整？

有不少家长反应，自己性子比较急，也已经有凶孩子的习惯了，那么面对这种情况，该如何改正呢？

1.保持平常心

每个人都是从孩子成长过来的，所以保持一颗平常心。当非常生气想要责罚孩子的时候，不妨回想一下自己小时候被父母打骂后的心情，并且考虑一下这么打骂孩子到底合不合适，然后等到心情平复之后，在处理孩子的事情。

2.要多多学习

没有一个人天生会当父母，必须要经历一个摸石头过河的过程，而在这期间，家长们就要努力学习科学的育儿知识，并且摸索出一套适合自己孩子的育儿方法。切记千万不要照搬别人的育儿经验，每个孩子的性格和发展都不一样，教育方式也会有所区别。

3.想办法合作

现如今的孩子大多比较早熟，自我意识比较强，所以他们大多不喜欢被命令，而是希望能和家长合作完成一些事情，比如游戏、或者探险等等。所以要改变说话方式，用比较温和的方式引导孩子。

4.要热爱生活

如果家长不热爱生活，总是被一些小事情所困扰，那么情绪就会比较差并且会把这些负面情绪带到教育孩子中。所以家长们一定要学会热爱生活，积极面对困难，这样才能教育好孩子。

5.抛开坏情绪

在教育孩子之前，我们要先确认自己的情绪怎么样。如果你现在心情不好，或者有负面情绪，那么就先不要去和孩子接触，而是等到调整好情绪之后，再去教育孩子。

6.教育要统一

有些家长一天一个想法，在教育孩子的时候，也不知道到要做什么，这种教育方式会让孩子产生怀疑或者是自相矛盾的感觉。所以在教育孩子的时候，一定要注意统一，尤其是要其他家庭成员通气，不要你在教育而奶奶却在旁边护着。

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