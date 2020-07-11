痛心！调查显示，残疾儿童更容易受虐待

国外进行了一项重要的新研究，旨在了解如何更好地保护残疾儿童和年轻人免受虐待。研究表明，残疾儿童更容易遭受暴力和虐待，是非残疾儿童的三到四倍，这其中甚至包括性剥削，但在一般儿童保护研究中，这些却常常被忽视。

调查是为了更好地了解残疾儿童现状



来自普茨茅斯大学、东安格利亚大学、诺丁汉特伦特大学和诺丁汉大学的安·克拉夫特信托基金的研究人员将合作进行这项研究，这项研究是由WWCSC资助的，旨在对社会对残疾儿童关怀。

审查的目的是评估现有证据的数量和质量，这些证据迄今尚未整理以供实践参考。至关重要的是，这项研究将通过确定关键领域的证据来支持从业者和决策者，例如确定虐待行为，让残疾儿童及其家庭参与儿童保护程序，并改善这一群体的生存情况。最后，研究人员将建议护理系统创造一个高质量和量身定制的有效应对措施。

首席研究员，普茨茅斯大学儿童研究教授安妮塔·富兰克林表示：“这项审查尚属首次，而且早就该进行了。我们必须更好地了解残疾儿童遭受虐待和忽视风险增加的证据。迄今为止，有证据表明，尽管残疾儿童遭受虐待的风险增加，但儿童获得保障的机会常常是有问题的，而且儿童保护系统各个阶段的支持力度也是不一致的。”

研究可帮助从业人员获得技能和知识

Sarah Goff是Ann Craft信托基金的儿童和青少年保护经理，她说：“设计和提供服务的从业者、一线经理和战略高级管理人员需要一个跨越儿童保护和残疾的依据。我们希望这项研究能有助于加深主流服务中的理解，以汇集帮助家庭、倾听儿童意见和正确对待儿童保护的技能，倾听残疾儿童的声音。”

东安格利亚大学社会工作讲师简·赫农博士说道：“残疾儿童面临着更高的虐待风险，包括性剥削和犯罪性剥削威胁。这使得这项审查的目的是建立一个证据基础，以帮助指导从业人员更有效地识别、倾听和保护有可能遭受虐待的残疾儿童。”

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