吓一跳！自杀行为也可能会遗传

有研究表明，自杀是10-24岁人群的第二大死因。根据疾病控制和预防中心（CDC）的数据，从2007年到2017年，青少年自杀率几乎增加了两倍。而有学者指出，自杀行为也可能会遗传给下一代。

父母自杀行为史会影响孩子吗？

父母的自杀行为史表明，即使控制了与自杀行为相关的青少年心理健康障碍（如严重抑郁障碍），青少年自杀企图的几率也会增加4-6倍。此外，情绪调节，即儿童如何理解、反应和控制自己的情绪，与青少年自杀未遂的各种危险因素密切相关。

在最近的一项研究中，全国儿童医院的研究人员对6-9岁儿童的父母自杀行为史和情绪调节这两个危险因素进行了研究。他们发现，与没有父母自杀史的年轻人相比，父母有自杀企图史的青少年经历了更多的生活压力和情绪失调，这些风险与青少年和成人的自杀行为有关。

全国儿童医院Abigail-Wexner研究所自杀预防和研究中心首席研究员，Arielle Sheftall博士表示“随着时间的推移，自杀的流行病学发生了变化，自杀率也在上升。这样的研究使我们能够开始确定一些可能与青年自杀率和自杀行为的变化有关的因素。通过确定风险，我们能够创造和测试干预措施，目标是减少最脆弱人群的自杀死亡。”

早期干预可降低自杀风险

在这项研究中，母亲和他们的孩子被要求报告其一生和过去一个月的自杀意念和企图，过去一年中孩子生活中发生的重大事件，以及他们孩子的情绪调节能力。

这项研究调查了21名6-9岁的儿童，有或没有父母有自杀行为史，100%的受试者接受了6个月的电话采访，90.5%的人接受了1年的随访。本研究的结果表明，在儿童期进行早期干预，可能会降低与未来自杀行为相关的危险因素的发展的可能性。

Sheftall博士说：“我们的研究强调，有父母自杀史的幼儿应该尽早干预，这样即使是在未来自杀行为高危的儿童身上，也能带来巨大的改变，挽救儿童的生命。”

如果一个孩子有自杀倾向，长时间不快乐，不参加朋友或学校活动，把自己的东西分给别人，或变得越来越咄咄逼人或易怒，这些都表明出了问题，需要谈话，并寻求心理健康护理，尤其是如果有人坦露过有自杀的想法。”

Sheftall博士说，如果一个孩子得到了他所需要的帮助，学会了与他们经历的自杀念头作斗争所必需的技能，并且知道有人可以帮助他们度过难关，那么孩子就可以重新振作起来，变得更好。有自杀念头很普遍，但是有很多方法可以与之抗争，我们必须要帮助这些孩子。

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