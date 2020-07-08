特殊时期怀孕，新冠会影响妊娠吗？

特殊时期，不少孕妈妈都非常担心病毒对自己的的妊娠有什么不利影响，但最近国外有文献指出，事实上目前还没有明确的证据表明，新冠对孕产妇的不良影响。GlobalData公司表示，新冠对妊娠的影响仍不确定且值得商榷。

孕妈咪要按医嘱进行产前护理

最近的一项研究表明，对于16名新冠阳性的妇女，有证据表明她们的胎盘有血凝块，并且有从母亲到婴儿有异常血流迹象，但大多数妇女的妊娠情况正常。全球领先的数据和分析公司GlobalData表示，尽管这些问题也存在于没有新冠的妇女身上，并且胎盘有大量的冗余，但这表明怀孕的新冠患者应该使用超声波和非应激测试来密切监测胎儿氧合水平。

约翰娜·斯旺森专家表示：孕妇不应该因为害怕在医院感染新冠而不去看医生，因为适当的产前护理很重要。作为预防感染的有效措施，远程医疗、自我监测有助于减少接触，并减少对医疗系统的压力。

研究表明，新冠不会影响胎儿健康

先前的研究表明，80-90%的感染新冠的孕妇没有任何症状。目前，没有证据表明孕妇比一般人群更容易受感染并发展成为需要住院治疗的严重新冠。此外，目前没有证据表明新冠会直接导致流产，也没有任何证据表明，新冠具有致畸性或在子宫内传播给婴儿。

虽然新生儿可通过与感染者密切接触而感染新冠，但是也没有证据表明母乳中含有新冠病毒。然而，作为预防措施，孕妇也被纳入中等风险组，因为研究表明，有严重流感症状的孕妇更容易出现并发症，这是她们体内免疫系统减弱所造成的。

孕妇仍应保持安全的社会距离，做好手口卫生，戴口罩，以减少感染新冠的机会；已分娩的新冠阳性的母亲更应这样做，以保护自己的孩子。

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