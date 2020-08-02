应对新生儿癫痫，持续监测相当重要

费城儿童医院（CHOP）的研究人员展示了一个课题：如何轻松有效地监测新生儿癫痫发作，他们发现有比典型方法更多的实例，以及如何改善缺乏资源的医院的婴儿护理质量，这项发现发表在《临床神经生理学杂志》上。

CHOP神经学系儿科神经学家Mark.P.Fitzgerald表示：“对高危新生儿的远程连续监测，不仅证明了这种监测在技术上是可行的和有效的，使新生儿能够在当地接受护理，也证明了这种方法对临床护理产生了积极的影响。”

连续脑电图监测很重要

新生儿癫痫发作是由很多原因引起的，包括大脑获得性结构损伤、缺血性中风和颅内出血，每1000个新生儿就会有4个会发生这种情况。连续脑电图（CEEG）监测对于确定癫痫发作很重要，因为超过80%的癫痫发作没有可识别的症状。即使是熟练的临床医生，也必须依靠这项技术来识别这些癫痫发作，而准确诊断对于确保这些新生儿接受适量的抗癫痫药物治疗至关重要。

尽管美国临床神经生理学学会和世界卫生组织已经推荐CEEG作为癫痫发作鉴定的标准，但在新生儿重症监护病房中使用CEEG存在不少阻碍，包括缺乏设备和经验丰富的人员。许多研究中心已改用振幅积分脑电图（aEEG）监测，但其对癫痫发作的检测灵敏度低于CEEG。

远程监测可识别癫痫

为了克服阻碍CEEG广泛应用的一些障碍，研究人员开发了一个框架，利用该技术远程监测癫痫发作。在这个框架下，网络医院根据临床问题，确定应接受CEEG治疗的新生儿。一旦这些新生儿被识别出来，就会远程收集到标准化的临床数据，通知主医院的脑电图技术专家（在本例中为CHOP）。

研究小组回顾了在试点项目的前27个月内监测的新生儿的脑电图结果和临床护理记录。2017年6月至2019年9月，两个网络医院NICUs之间的76名新生儿接受了CEEG，有四分之一的记录显示癫痫发作。根据护理记录，CEEG影响了四分之三的病例的临床护理，约一半的患者决定使用抗癫痫药物治疗，约三分之二的患者对未来的治疗过程进行了讨论。

Fitzgerald说：“在这个试点项目的头两年，我们证明了新生儿癫痫在高危新生儿中很常见，CEEG常常影响预后。”通过向网络医院提供远程CEEG，我们允许这些新生儿留在能够满足其整体医疗需求的中心，并减轻在医院之间转移危重新生儿的安全风险。”

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)