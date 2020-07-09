研究发现，产前心理困扰影响BB生长发育

芬兰图尔库大学FinnBrain研究项目的一份最新出版物显示，母亲长期的产前心理困扰和头发皮质醇浓度升高与婴儿肠道微生物群组成有关。这项研究结果有助于更好地理解产前压力与婴儿生长发育的关系。

产前压力与婴儿的生长发育有关

新研究证实了产前压力与婴儿的生长发育有关并提供了新的信息然而，这种联系的基础机制尚未完全理解。

“我们能够证明，母亲长期的心理困扰和孕期头发皮质醇浓度的升高与婴儿肠道菌群组成有关，但与多样性无关”安娜·阿齐斯基博士说道。

这项研究使用了头发皮质醇分析，可以测量几个月来压力荷尔蒙皮质醇的平均浓度。

此外，在怀孕期间对母亲的症状进行了三次评估。婴儿肠道微生物群在2.5个月大时进行了下一代测序分析。

以前，类似的研究集中在动物上，还有两项是较小的人体研究，使得该数据由399位母亲及其婴儿组成，是迄今为止全球最大的数据。所收到的结果为这一现象提供了重要的新信息。此外，本研究还证实了先前的观察结果。

研究微生物作为应激介质的作用

蛋白质细菌和乳酸杆菌都是常见的婴儿肠道微生物。

例如，我们发现，母亲的长期产前心理困扰与婴儿微生物群中蛋白质细菌属数量的增加有关。

此外，慢性心理症状与阿克曼氏菌属的数量减少有关，这被认为至少在成年人中可以促进健康，Aatsinki总结道。

根据Aatsinki的说法，低皮质醇浓度与婴儿肠道微生物群中乳酸杆菌丰度的增加有关。乳酸菌被认为能促进健康。

然而，蛋白细菌也含有能引起体内炎症的物种。蛋白质细菌也可能与孩子以后的疾病风险有关。因此，研究人员认为研究观察到的变化与儿童后期发育的关系是很重要的。

Aatsinki指出，我们的研究没有解释因果关系，也没有解释产前心理压力是否与微生物代谢产物或免疫系统功能的差异有关。换句话说，重要的问题仍然需要回答。

这项研究是FinnBrain研究项目及其肠-脑轴子项目的一部分。这个由儿童和青少年精神病医生Docent领导的子项目研究了产前压力如何影响婴儿微生物群的发育，以及婴儿肠道微生物如何影响后期大脑发育。

据悉，超过4000个家庭参与了这项研究项目，他们从婴儿期一直跟踪到成年期。

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