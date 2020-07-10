带娃游泳，这些防晒小妙招快收下

热浪滚滚，很多家长都会带孩子去海边、泳池玩水消暑~不过，宝宝皮肤娇嫩，去游泳可一定要做好防晒工作哦~今天为大家分享几个防晒妙招，赶紧收下吧：

♥ 带宝宝游泳，做好准备防晒伤

游泳不但能让孩子锻炼身体，还可以享受清凉。不过，如果带宝宝去露天游泳池游泳，就必须要给他身上涂抹防晒用品，并且全身都要涂。

注意，不要带不满6个月的宝宝去海滩，因为海滩中的海水和沙子都会反射紫外线，容易伤害到皮肤。

（2）去在水边游泳，裸露部位都要涂抹防水的防晒霜，这样可以在一定程度和一定时间内避免皮肤遭受紫外线伤害。

（2）孩子游泳、冲浪、潜水后，上岸可根据情况再次涂抹防晒霜。

（3）建议要避开阳光强烈的中午出去，可以选择上午10点前和下午4点后去游泳。

（4）适当晒太阳除了能帮助身体对钙的吸收，提升骨密度外，还可以让皮肤生成一些黑色素，提升皮肤对紫外线的防护能力。所以也没必要对太阳“严防死守”，让孩子适当接触阳光，是有利于身体健康的。

tips：选儿童防晒霜的注意事项

防晒霜分物理性防晒和化学性防晒两种，物理性防晒霜耐光稳定，对皮肤刺激性小，更适合宝宝使用。那怎么分辨它是不是物理性防晒呢？认准防晒霜包装上的有效成分（Active Ingredient）：氧化锌（zinc oxide）和二氧化钛（titanium dioxide），如果有这两种就是物理性成分的防晒霜，对宝宝来说更加安全。

还要注意，不要对宝宝使用喷雾型的防晒，尽管喷雾型使用起来比较方便，但容易喷入宝宝眼睛、吸入口鼻，非常不安全。所以，涂抹式的防晒霜才最适合宝宝。如果一定要使用喷雾式防晒，正确的方法是先喷在你的手上，再给宝宝均匀涂抹哦~

♥ 孩子晒伤了怎么办？



如果孩子在游泳时晒伤，也不要慌，可根据下面的建议对孩子科学护理：

1.轻度晒伤

症状：部分皮肤会发红，额头、脸颊、鼻尖等部位会出现脱皮现象。

（1）立即带宝宝躲进阴凉处避免阳光直射，并尽快帮助宝宝的肌肤补水。

（2）把医用棉浸冷水，在脱皮部位敷贴10分钟，不但能安抚皮肤，也能迅速补充表皮流失水分。

（3）用冷水冰一下晒伤部位，以减轻灼热感，让皮肤服慢慢恢复正常，或者将晒伤部位放在清水中浸泡，让皮肤得以舒缓。

（4）将宝宝转移到通风良好的房间里，或者给他洗个温水澡，让他感到舒服一些。洗澡时，别用肥皂涂抹晒伤皮肤，以免产生不良刺激。

2.严重晒伤

症状：部分皮肤会有水疱。如果脚部被晒伤，可能会出现浮肿。

（1）宝宝脚部被严重晒伤且出现浮肿，可抬高孩子的脚，使脚高于心脏，可有效减轻不适感。

（2）胸部、肩膀、后背等皮肤面积较大的部位被严重晒伤，可以将纱布放在清水或生理盐水里浸湿，放在冷藏室中。等纱布冰凉后，取出敷于被晒伤的部位上。敷贴20分钟后取下，可有效缓解灼热感。

（3）发现宝宝严重晒伤，进行应急处理后，要立即送医救治。

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