来看美国HPV疫苗政策对疫苗接种率的影响

加州大学洛杉矶分校领导的一项研究发现，在有入学疫苗接种政策，即要求学生接种人乳头瘤病毒疫苗的3个州和辖区中，13至17岁儿童的接种率明显高于没有此类政策的周边州。

在罗德岛州，青少年的疫苗接种率为91%，而在邻近的非政策州平均为78%。在哥伦比亚特区，这一比率为89%，而附近的非政策州为72%。

弗吉尼亚州与该地区位于同一地区，是唯一一个实行疫苗接种政策的州，与周边各州没有区别。(68%比72%)。

背景

罗德岛、哥伦比亚特区和弗吉尼亚州是美国唯一一个有长期入学HPV疫苗政策的州或管辖区。弗吉尼亚州的政策只适用于女性;其他地区政策适用于所有学生。

许多类型的HPV与潜在的致命癌症有关，包括宫颈癌、口腔癌和直肠癌。

美国疾病控制和预防中心估计，几乎所有性行为活跃的人都会感染这种病毒，其中大约一半的人感染的是疫苗针对的9种病毒株中的一种，这种病毒与癌症有关。

然而，目前的九价疫苗，当在HPV感染之前注射，已经被证明在预防由引起癌症和生殖器疣的菌株感染方面的有效率超过99%。

方法

研究人员使用了美国疾控中心2008-2017年全国免疫调查的数据。为了比较政策性和非政策性国家，他们使用了由美国国家慢性病预防和健康促进中心开发的地区分部。

例如，罗得岛被划入第一区，也包括康涅狄格州、缅因州、马萨诸塞州、新罕布什尔州和佛蒙特州。弗吉尼亚州和哥伦比亚特区被划为第三区，也包括特拉华州、马里兰州、宾夕法尼亚州和西弗吉尼亚州。

弗吉尼亚州或该地区在政策实施前疫苗接种数据很少，罗德岛州的政策颁布后数据也很少。此外，一部分调查答复缺少疫苗接种数据，这些答复不包括在分析中。这些因素可能会限制研究结果。

影响

扩大要求在入学前接种人乳头状瘤病毒疫苗的政策可以大大提高疫苗接种率，并降低(如果不能消除)与病毒相关的癌症风险。

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