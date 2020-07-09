不开空调的纳凉高招，家有宝宝必看！

进入七月，天气是一天比一天热了，空调自然是必不可少的纳凉神器。不过，这也让很多家长纠结，不开空调吧，孩子热得不要不要的，开空调吧，时间长了担心孩子受凉，这可怎么办？

今天育姐就给大家奉上不开空调的降暑小妙招，赶紧收藏起来吧~

» 在地面洒水

往地上撒水可以增加水分蒸发面积，从而减少房间里de热量。不妨让宝宝一起参与吧，收拾房间不行，捣乱肯定第一名，相信他一定乐于“帮忙”。

» 随身带湿毛巾

宝宝活泼好动，玩一会就会全身冒汗。大家可以准备一包湿纸巾放在身边，发现宝宝冒汗及时给他擦干，以免汗液堵塞毛孔。

» 使用清凉寝具

凉枕、凉席是夏天常用的清凉寝具，大家可以给宝宝购买一套合适的凉席凉枕，让他在睡觉时也能感受清凉。家里的的沙发、椅子也可以套上竹类椅垫，这样宝宝坐上去会感到很舒服。

请注意，以上这些清凉寝具要经常用水擦洗，清洗时，可以在水中加几滴花露水或清凉油然后再洗，这样会感到更凉爽。

» 避开大太阳

中午11点到下午3点是太阳直射最强烈的时间段，这期间别带宝宝外出活动，并将朝阳的窗户关闭，不让热浪进入室内。

» 玩一玩小冰块

大家可以自己制作一些小冰块给宝宝玩。将冰块放在身上滚一滚，冰冰凉凉，可以降温。宝宝在玩冰块的过程中，可以引导他注意观察冰块受热后的形状变化，慢慢从大变小直至全部融化。

» 风扇吹冰块

冰块就算不用，拿几块放在室内也能起到降温的效果。还可以打开电扇对着吹，冰块融化释放出来的冷气被电风扇吹向房间的各个角落，降温效果会更好。

如果家里没有冰块，也可以用湿毛巾代替。准备一块大湿毛巾，将毛巾的一段挂在电扇前面，另一段垂入有水的脸盆中。通过蒸发水气吸热，也可以起到降温的作用。

» 使用冷色调

看到黄色、红色等暖色系常常会联想到炽热的太阳，所以夏季想要让屋内凉爽舒适，要多一些冷色调。比如在窗户上挂上冷色调的窗帘，避免太阳光直射屋内，从视觉上让眼睛先“凉快”起来。

» 改变家中陈设

将宝宝的玩具好好整理一番，把暂时不用的家具也转移到储物间，这样不仅可以让宝宝的活动空间会大一些，视觉上更空旷一些，给人舒服清爽的感觉。毕竟家中的东西太多，空间变得拥挤，人也会比较烦躁。

tips：孩子避暑注意事项

少吃冷饮

夏天大口喝冷饮、雪糕、冰镇西瓜是很惬意的享受，可是宝宝的胃肠功能弱，这样吃冷食很容易导致腹泻。再加上高温下食物易变质，引起感染性肠胃炎。

夏天给孩子解暑首选新鲜水果和瓜菜，例如橙子、苹果、葡萄等水果都不错。而蔬菜中的冬瓜、黄瓜、节瓜做菜或煲汤都有清凉消暑的作用，还可以煲点绿豆汤。

一般对于宝宝是不建议吃冷饮、雪糕这类饮品，就算是水果、瓜菜和水，放到冰箱里冷冻过后也不适宜。正确的做法是吃常温的食物，喝常温水。

衣着宽松

很多人以为穿背心会感觉凉快，但现在无论什么地方都有空调，穿背心容易受凉感冒。夏天宝宝的衣着应偏重棉质、宽松，薄薄的短袖比小背心更适用。

此外，孩子的汗腺特别发达，天热出的汗也比成人多。如果通风不好，尤其是穿的衣服不透气不吸汗，出痱子就在所难免。因此夏天的皮肤清洁非常重要。宝宝每天至少要洗两次澡，用清水把汗冲掉。

长红痱子的可以用金银花水洗澡，并在痱子上均匀涂抹一层炉甘石热痱水治疗。

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