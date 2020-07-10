快放暑假了，这些意外比“爬山”更危险，家长要警惕！

《隐秘的角落》中的“爬山”梗，最近可是被玩坏了。

不过，有一说一，马上就是暑假了，对于孩子们来说，有些意外可比“去爬山”危险得多！做家长的，还是要多留心：

烫伤

夏季是儿童烫伤的高发期，各位家长一定不能掉以轻心，一旦发生烫伤，可以按以下方法处理

（1）立即让孩子脱离热源。用剪刀小心剪开孩子衣裤，并立即用凉水冲洗烫伤部位，或者将烫伤部位放在冷水中浸泡，时间在10-30分钟为宜。

（2）做好创面保护。用干净或无菌的毛巾、衣被将烫伤部位包扎起来。

（3）可以给孩子适当喝一些生理盐水，补充水分。

（4）孩子发生化学烧伤，要立即用清水冲洗烫伤部位。

TIPS：孩子若是被火焰、热汤、开水烫伤，大家切不可立即给他脱衣服，以免烫伤部位的皮肤和衣服一同被撕下。另外，也不要在烫伤部位表面涂抹药物或其他东西，比如食盐、牙膏、酱油、紫药水、红药水等，以防创面损伤更加严重。

异物卡喉

一旦发生异物卡喉，要立即把孩子俯卧在大人的双腿上，胸部超过大人膝盖，身体向下垂。大人用一只手扶住孩子身体外侧，另一只手有节奏地拍打后背双肩胛间的背部，使气管内异物脱离原处。若孩子咳嗽了，就暂停拍打后背，若咳嗽声减弱，则重复上述动作，直至异物吐出为止。

提醒大家，孩子3-4岁时最容易发生呼吸道异物堵塞。此时的孩子咽喉防御功能还没有发育成熟，进食或玩耍时嘴里如果有枣核、花生米、瓜子等他异物，在突然咳嗽、大笑或大哭后，异物就容易阻塞气道。

溺水

每年暑假都会发生“孩子溺水”的悲剧，着实令人痛心！

若是碰到孩子溺水，首先应及时检查呼吸心跳是否正常，接着把孩子的嘴撬开，拉出舌头，将口鼻中的泥沙、污物清理干净。

若孩子被救上岸后还有呼吸和心跳，可以先“倒水”法帮他呼吸；若孩子被救起后呼吸微弱或停止，嘴唇苍白或发紫，刺激后仍无反应，无法摸到脉动跳动，应马上开始胸外心脏按压和人工呼吸，迅速帮他恢复心跳和呼吸。同时，及时联系附近医院，以便及时进行抢救。注意，在转送医院时，心脏按压和人工呼吸需继续，另外落水后，人的身体会有体温下降的情况，要及时加强保暖。

头部摔伤

孩子摔伤头部，如果出现血肿，千万不可按揉，等12-24小时后再热敷。若血肿较大或较红，应及时带他去医院就诊。提醒注意，脑袋摔伤后的两天内一定要多多观察，如果他精神状态佳，胃口好，那基本没什么问题。

另外，孩子摔伤后皮肤若是有挫裂伤，切不可在伤口涂抹药物或其他物质，以免伤口污染，应带孩子去医院处理，必要时需打破伤风。

注意！孩子出现以下情况应立即送医：

（1）头部有出血性外伤；

（2）摔伤后两天内出现瞳孔大小不一、鼻子里或耳朵里流水流血等情况；

（3）摔伤后两天内有精神萎靡或剧烈哭闹、嗜睡、反复性呕吐等表现。

严重外伤

（1）骨折

千万不要移动患儿，以免在移动过程中刺伤神经、内脏、血管。将骨折部位原位固定住，比如用木板绑在骨折部位，然后将孩子平稳送医治疗。

（2）头部伤

孩子头部有开放伤，要用干净毛巾覆盖伤口并进行包扎。如果孩子出现头疼、头晕、呕吐、恶心，口鼻出血、昏迷等症状，应让他平躺，头部稍微垫高，拉出舌头，把嘴里的异物和鼻子里分泌物清理干净，保持呼吸通畅。同时，将孩子平稳地送医院救治。

（3）胸背部开放伤

胸背部开放伤，尤其是出现呼吸困难症状，应立即用干净毛巾覆盖伤口并加压包扎，不要透气，然后马上送医急救。

（4）挤压伤

马上让孩子摆脱挤压环境，并立即实施心肺复苏术，同时拨打急救电话或就近送往医院急救。

食物中毒

如若发生食物中毒，请立即通过以上方法急救：

（1）催吐

用圆润的物体或者用手刺激咽喉催吐。必要时需要洗胃，如强碱中毒可以用弱酸中和，强酸中毒则可以用强碱中和。通常来说，这些措施需要在食物中毒后6小时进行。

（2）及时送医

如果怀疑孩子食物中毒，应问他发病前吃过什么食物，并仔细检查他身上有没有未吃完的食物，尽量把有关资料收集全，以便医生做出诊断。

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