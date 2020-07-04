孕妇感染新冠会怎样？研究结果来了

随着新型冠状病毒在全球传播，世界陷入停滞，各国政府正在为此努力。为遏制冠状病毒病(COVID-19)的影响，世界各地已采取了公共卫生应对措施和紧急措施。人们普遍关注高危人群，包括老年人、有潜在医疗条件的人群以及免疫系统受损的人群。然而，尽管孕妇及胎儿易受病毒感染，但对其风险的关注并不多。

瑞典开展了针对COVID-19孕妇及胎儿的健康研究

COVID-19对妊娠影响的研究尚处于起步阶段。现在，一项新的研究强调了在COVID-19大流行病中大约100名孕妇及其婴儿的结果。

来自瑞典马尔默斯堪的纳斯大学医院妇产科和隆德大学的一个研究小组希望了解COVID-19孕妇及胎儿的临床表现和结局。

该小组发表在《Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica》(AOGS)上的报告收集了在2月12日至4月4日期间所有病例报告的数据库。该小组使用了各种术语和组合，包括妊娠、COVID-19、产妇死亡率、产妇发病率、临床表现、并发症、宫内胎儿死亡、新生儿发病率、新生儿死亡率。

临床表现及结果

研究小组发现，从2019年12月8日至4月1日期间发现的108例晚期妊娠中，大多数报告称感染严重急性呼吸综合征冠状病毒有发烧和咳嗽症状。在所有的女性中，68%的人发烧，34%的人咳嗽。其他临床表现包括淋巴细胞减少症和升高的C反应蛋白，约91%的妇女通过剖腹产分娩。

尽管产妇重症监护室有住院病例，但没有死亡报告。然而，报告了一例新生儿死亡和一例宫内死亡，即胎儿在母体子宫内死亡。

“尽管大多数母亲出院时没有出现任何重大并发症，但据报告，由于COVID-19和围产期死亡，产妇发病率很高。不能排除COVID-19的垂直传输。”作者总结道：“对COVID-19妊娠的仔细监测和预防新生儿感染的措施是必要的。”。

此外，研究人员还发现，与COVID-19相关的严重孕产妇疾病仍有可能发生，这可能需要ICU入院。根据数据，在大多数情况下，没有证据表明SARS-CoV-2的母婴传播。尽管如此，一个新生婴儿尽管与母亲隔离，但在出生后约36小时仍具有阳性检测结果。

研究人员建议，应密切监测被诊断患有COVID-19的孕妇，以确保她们的健康和幸福。

妊娠监测与研究

另一项发表在《柳叶刀》上的研究重申了对COVID-19和孕妇进行广泛监测和研究的重要性。尽管目前还不认为孕妇是冠状病毒大流行中的弱势人群，但还需要更多的研究来了解新型冠状病毒对母亲和未出生宝宝的影响。

怀孕期间的免疫系统变得不那么具有攻击性，因为它不会攻击母亲体内基因不同的胎儿。母亲容易受到各种感染，包括病毒性疾病。此外，胸腔的大小，包括肺和心脏的空间，在怀孕期间会变小。由于子宫在横膈膜上的压力，这使得肺的工作空间变小。怀孕最后三个月的孕妇可能会感到气短。所有这些因素都可能导致严重COVID-19的形成。

政府和卫生官员应执行许多战略，确保孕妇的福利。监测有助于提高对妊娠期疾病病程和潜在并发症的认识。

“从关键的监测和研究研究中获得的关键信息将有助于为临床建议、公共卫生指导和适合当地情况的信息提供信息。孕妇及其新生儿不应被忽视。”研究人员在论文中写道。

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