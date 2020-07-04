小心毛细支气管炎，学龄前易患哮喘

研究表明，患有常见毛细支气管炎的婴儿在出生后的头五年内，因哮喘、喘息和呼吸系统疾病而入院的风险会进一步增加。这一发现来自伦敦帝国理工学院的研究人员，他们跟踪了613377个婴儿0-5岁的健康状况（几乎所有的婴儿都是在2007年4月至2008年3月之间出生的）。大约16000名婴儿在一岁前因毛细支气管炎入院。

患哮喘风险高达5倍

研究人员发现，与那些没有因细支气管炎入院的孩子相比，这些孩子在生命的前五年中患哮喘、喘息或呼吸系统疾病的风险高达5倍。最新研究表明，严重的细支气管炎病例可能导致随后哮喘和其他呼吸系统疾病的紧急入院。

这项研究的主要作者海伦·斯基罗（Helen Skirrow）博士说：“我们知道，近年来，英国毛细支气管炎的住院人数一直在上升。先前的研究表明，这种情况与哮喘等疾病风险增加之间存在联系，但这是最大的一项研究表明，严重的细支气管炎病例可能导致随后哮喘和其他呼吸系统疾病的紧急入院。”

斯基罗博士补充道：“急诊住院对孩子和他们的家庭来说压力是巨大的，同时也给医院带来了负担。如果我们制定干预措施，防止最初的毛细支气管炎发作，我们也可能能够减少随后的紧急入院人数。”

降低毛细支气管炎入院风险

毛细支气管炎是一种常见的胸部感染，在三分之一左右的儿童出生后感染，最常见的是三到六个月大的婴儿。大多数儿童会自行好转，但如果他们出现更严重的症状，如呼吸困难，则高达1/20（2-5%）的儿童需要住院治疗。

大多数毛细支气管炎病例是由呼吸道合胞病毒（RSV）引起的，该病毒每年在全世界造成约320万人入院。虽然没有治疗毛细支气管炎的特效法，但被认为有RSV感染风险的儿童，如早产的婴儿，可以给予一种叫做palivizumab的预防性治疗，目前也有一些RSV疫苗正在研制中。

许多因素导致婴儿因毛细支气管炎和其他呼吸道疾病入院的风险，这些因素包括暴露在家中的烟草烟雾、环境因素（如空气质量）以及儿童是否母乳喂养。

预防毛细支气管炎病例非常重要

研究小组说，这项发表在《儿童疾病档案》杂志上的最新发现，强调了预防毛细支气管炎病例的重要性。

帝国儿童健康中心主任、资深作家索尼娅·萨克塞纳教授补充道：“孩子因严重的胸部感染（如毛细支气管炎）入院，对父母来说是一个可怕的经历。我们的研究表明，这些儿童在生命早期有很高的哮喘和反复感染的风险，因此我们应该尽一切努力预防这种情况的发生。保健专业人员应就母乳喂养的益处向父母提供咨询，避免婴儿接触烟草烟雾。”

研究小组说，这项研究还强调了研发RSV疫苗的必要性，这将有助于预防毛细支气管炎病例。

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