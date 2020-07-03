无需油炸！秒杀夜市巨好吃冷锅串串~

夏季就是爱吃烧烤呀，今天分享无需油炸的冷锅串串，真的是简单到爆炸，巨好吃，自己在家就能做！一锅出，吹着空调撸串串，也太过瘾了！

食材：

主料：自己喜欢的各种丸子，蔬菜，土豆，豆角，西兰花，香菇等等。

调料：大蒜，生抽，陈醋，蚝油，蒜蓉酱，韩式辣椒酱，孜然，辣椒粉，芝麻。

步骤：

1.准备好所有食材，用竹签串起来，土豆尽量切薄一些，这样好串起来，香菇选肥厚一些的，好串，然后把串好的串串放入锅中煮熟。

2.再来调一个绝密灵魂冷锅串串蘸料汁：一勺蒜末、两勺生抽、两勺陈醋、一勺蚝油、一勺蒜蓉酱、两勺韩式辣酱、一勺孜然、一勺辣椒粉、一勺芝麻、适当清水搅拌均匀。

3.煮好的所有的串串，放入酱汁碗中浸泡，全部裹上酱汁即可。

4.真的超级过瘾，太赞了。

小贴士：

1.喜欢吃辣的可以再加花椒油或者辣椒油都阔以。

2.建议煮的时候把香菇可以多煮一会，食材会很鲜呐~

3.自己家没有竹签，直接放锅里煮也是可以的。

相信我，你一定要试试，真的太过瘾了，一盘绝对不够吃！

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