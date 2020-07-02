她扎根大山办免费女校，让1600多位贫困女孩考上大学，这才是真正的女权

最近，一个一脸淳朴的女校长，成为了大家关注的焦点，还上了热搜。

张桂梅，云南丽江华坪女子高级中学校长，她没有家庭、无车无房、一身病痛，却用“蜡炬成灰泪始干”般的执念，在大山深处建起一所专供贫困家庭女孩就读的免费高中，并用11年如一日的坚守，让一个无门槛入学的女子高中，一本上线率达到40.6%，成为了丽江市本科率第一的高中。让1645名女孩走出大山、圆梦大学。

张桂梅原籍辽宁，17岁离开家乡，到云南支边，和丈夫一起在大理一所公办中学任教。

后来丈夫去世后，张桂梅曾身患重病，是当地县里面给她募款，才把病养好。当时她就决定要把自己的一生回报给当地的教育事业。

她是这么想的，也是这么做的。

她在工作中发现，班上女生总是很少，而且每学期上着上着就会有女孩子消失。

于是她决定做家访，了解事情的缘由。

然后她发现很多女学生辍学的原因是因为嫁人了。

当地许多家庭为了让男孩子有出息，经常强行让自己的姑娘退学，回家嫁人、打工。

当地许多父母，在面对子女教育问题上，受封建思维影响，普遍重男轻女。

张桂梅决定改变这一切。

于是她开始筹备为这些孩子建一所在校学习期间免除一切费用的女子高中，让这些贫困家庭的女孩有一个继续深造的机会。

经过张桂梅的不懈努力筹款，2008年9月1日丽江华坪女子高中终于开学了。

华坪女子高中专门招收那些初中毕业后，因为家庭贫困无法继续求读的女孩。张桂芳会为她们减免学费，甚至自己出钱，供她们继续读书。

每年她都会跑进大山，去动员那些贫困家庭让他们给孩子继续读书。

从此这位小脑萎缩、病魔缠身、拄着拐杖的老校长，把自己的全部精力都投入到这所学校和她的那些来自大山的女学生身上。

华坪女高佳绩频出之时，张桂梅的身体却每况愈下，她患上了肺气肿、肺纤维化、小脑萎缩等10余种疾病。

6年前，因为胳膊疼得抬不起来，张桂梅停止了授课，转当后勤。她是校长，也是保安，每天拿着小喇叭，催促学生起床吃饭做操。

张桂梅还办了一个“儿童之家”福利院，专门收留那些被遗弃的孩子。她把自己所有的工资、积蓄，都捐给了孤儿院和女校这些孩子们。她无儿无女，这些孩子，却都叫她“妈妈”。

因为当年的恩情，她决定走一条艰难的道路，燃烧自己的一生，给大山带来希望。

扎根大山11年，她放弃了家庭，放弃了娱乐，放弃了收入，只为成就一个个女孩的读书梦，让她们走出大山，改变命运。

她是一个高尚的人，一个纯粹的人，一个有道德的人，一个脱离了低级趣味的人，一个有益于人民的人。

多么不朽的诗篇，在她的丰功伟绩面前，都会显得苍白。

师者，传道受业解惑也，而她除此之外，更是帮她的学生逆天改命。她把自己献祭给了大山，滋养了一代代大山的女儿。

这才是真正的“乘风破浪”的“妈妈”，这才是真正的女权。

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