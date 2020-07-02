家庭生活稳定，可给早产儿带来积极影响

在一项新的研究中显示，那些最有可能克服早产并发症、精神和神经发育正常结果的孩子，也是那些母亲更健康、更有教养、家庭生活更稳定的孩子。

这项研究的第一作者Rachel E.Lean博士表示“家庭环境才是令这些孩子真正与众不同的地方。表现最好的早产儿童的母亲出现抑郁和养育压力较低。这些孩子在家里得到了更多的认知刺激，父母给他们读书、和孩子一起做其他学习型的活动，他们的家庭也趋于稳定。这向我们表明，儿童家庭生活中可改变的因素可能会给这些早产儿带来积极的结果。”

研究人员对125名儿童进行了评估

研究人员对125名5岁儿童进行了评估。其中，85人在预产期前至少10周出生。另外40个孩子足月出生。

孩子们完成了标准化测试，以评估他们的认知、语言和运动技能。家长和老师还被要求填写调查表，以帮助确定孩子是否有ADHD或自闭症谱系障碍的问题，以及社会或情感问题或行为问题。

结果发现，那些早产儿可分为四组。其中一组，占早产儿的27%，被发现特别有弹性。

Lean称“他们的认知、语言和运动技能都在正常范围内，这是我们对他们这个年龄段的孩子所期望的范围，他们往往没有精神问题。大约45%的早产儿，虽然在正常范围内，但往往处于正常范围的低端，表现不如第一组中更有弹性的孩子。”

另外两组有明显的精神问题，如多动症，自闭症谱系障碍或焦虑。大约13%的早产儿有中重度精神问题。另外15%的孩子，表现出注意力不集中，过度活跃和冲动行为的综合问题。

而剩余两组儿童在认知、语言和运动技能方面与其他儿童没有显著差异，但他们有较高的ADHD、自闭症谱系障碍和其他问题的风险。

某些干预措施可改善早产儿童的长期预后

儿童精神病学副教授Cynthia E. Rogers医学博士说：“母亲承受更高的心理社会压力、更大的养育压力、更多的家庭功能障碍都会影响患有精神问题的孩子。母亲的问题和家庭环境的特点可能是造成这些儿童严重残疾的因素。”

Rogers和Lean认为，这一发现可能预示着好消息，因为母亲的精神健康和家庭环境是可改变的因素，可以通过干预措施加以针对，这些干预措施有可能改善早产儿童的长期预后。

Rogers补充道“我们的研究结果显示，NICU中的婴儿不一定都会出现类似问题的风险。”这是一个婴儿从NICU回家后发生的事情。很多人认为出生时极度早产的婴儿会受到最大的伤害，但我们的数据中并没有看到这一点。这意味着，除了关注NICU婴儿的健康之外，我们还需要关注母亲和家庭的功能。”

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